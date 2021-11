Co se stalo? To přiblížil dívčin otec. „Na Instagramu se objevilo živé vysílání chlapce, který pod svým krkem držel řeznou zbraň s výhrůžkami, že se zabije. To nenechalo moji dceru v klidu a informovala mě telefonicky s prosbou, abych chlapci pomohl,“ vzpomíná.

Jediné, co ho prý v té chvíli napadlo, bylo, že to je jen pubertální krok se zviditelnit. Ale na druhou stranu, co když ne… “Vybavil jsem si situaci z pár dní starého případu 16ti leté dívky v Řevnicích. Musel jsem jednat rychle, proto jsem se rozhodl kontaktovat kamaráda F.H. z Městské policie ve Strakonicích. V ten večer měl zrovna noční směnu na služebně. Obeznámil jsem ho se situací, která mě v té chvíli trápila, a on mě uklidnil s tím, že se o vše postará. Po odeslání screenshotu videa, mi po pěti minutách ano, po pěti minutách od hovoru, přišla dobrá zpráva. Hlídka MP Strakonice je v místě bydliště chlapce s ním i s jeho rodiči,“ zakončil příběh Verunčin otec.

Redakci se podařilo získat také pohled statečné dívky. „S tím klukem se známe, chodili jsme spolu ven a tak. Je mu asi 16 nebo 17 let. Pohádal se se svou holkou. Podle toho, jak ho znám, by to nejspíš udělal,“ řekla Veronika. Od té doby už spolu mluvili. „Psal mi a moc mi děkoval,“ dodala dívka.

K případu se vyjádřila také městská policie. „Oznámení, že nějaký chlapec chce spáchat sebevraždu a své rozhodnutí živě vysílá přes sociální síť, přijala městská policie v sobotu 20. listopadu pár minut před půlnocí. Stálista měl k dispozici jméno a přibližný věk chlapce. Požádal o lustraci státní policii a ta zjistila, že osoba s tímto jménem a v tomto věku je ve Strakonicích pouze jedna. Během pěti minut jela do místa bydliště hlídka strážníků. Chlapec byl doma a přiznal, že je nešťastný z rozchodu s dívkou. Rodiče o ničem nevěděli, byli překvapení. Strážník si s chlapcem povídal, snažil se ho uklidnit a vysvětlit mu, že tohle není správné řešení a že ta pravá láska ho teprve čeká. Takováto oznámení se nesmí nikdy podcenit. Velké poděkování zaslouží ale zejména dcerka oznamovatele, která jako jediná ze sledujících vyhodnotila situaci naprosto bravurně a informovala tatínka. Tento případ dopadl naštěstí dobře, ale také nemusel,“ uvedla tisková mluvčí městské policie Jaroslava Krejčová.

Veronika si okamžitě získala obdiv a respekt všech, kteří o případu ví. Ale hlavně svého otce. „Jsem pyšný, že mé dceři zdraví cizích není lhostejné a že se na mě obrátila. Ale hlavní DĚKUJI si zaslouží operátor MP Strakonice za svůj profesionální přístup a rychle jednání. Přeji chlapci, aby své problémy v nejkratší době rozumně vyřešil a už ho taková hloupost nikdy nenapadla. Jeho, ani nikoho jiného.“