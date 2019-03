Pracovníci Technických služeb města Mostu uklízeli parčík mezi bloky 83 a 84 na Skupovce a k odvozu přichystali hromady pytlů. „Nemohu si stěžovat, v okolí domů je pořádek. U popelnic je to ale horší,“ řekla seniorka venčící psa v ulici Antonína Dvořáka a ukázala na smetí kolem kontejnerů, dílo vandalů.

Část radniční opozice, hlavně Sdružení Mostečané Mostu (SMM), přesto tvrdí, že technické služby se zhoršily. „Neustále se na nás obracejí občané se stížnostmi. Jednou z nich je přeplněnost kontejnerů na separovaný odpad,“ sdělila zastupitelka Irena Čapková (SMM).

Podle primátora Jana Paparegy (ProMOST) radnice na oznámení reaguje. „Tyto podněty jsme také zaznamenali, proto navýšíme počet svozů, aby se tento druh odpadu nehromadil,“ sdělil. V letošním rozpočtu je na separované smetí o dva miliony korun více.

Připomínky veřejnosti radnice s údržbou probírá, ale problém podle primátora bývá ve Stovkách, kde sociálně slabí často nechávají odpad v průchodech, které nepatří městu. „I tak to ale řešíme,“ dodal primátor.

Někteří to vidí jinak.„Stav města není nejen podle mě vyhovující,“ řekl zastupitel Martin Domín (SMM). Doporučil, aby si vedení městské firmy Most projíždělo. „Například na Šibeníku se nacházejí až třícentimetrové vrstvy rozsypaného skla. Pejskařům a psům to nezávidím,“ uvedl. Zastupitele upozornil i na nepořádek u Kahanu a na sídlištích.

Objíždět a kontrolovat město?

Kritika zaznívá v době, kdy městská vláda obměnila personální složení orgánů společnosti a běží výběrové řízení na nového ředitele.

„Nesouhlasím s tím, že město vypadá hrozně. Naopak mám informace o tom, že lidé, kteří sem přijíždějí, hodnotí stav úklidu města a péči o zeleň velice dobře,“ prohlásil bývalý předseda představenstva technických služeb Sáša Štembera (ProMOST). Podle něj posláním technických služeb není objíždět a kontrolovat město, ale plnit smlouvu s radnicí.

Zastupitel Jan Schiller (ANO) si vyžádal podrobný položkový rozpočet firmy, aby měla opozice větší přehled o činnosti údržby placené městem. „Jedná se přece o velkou sumu peněz,“ vysvětlil.

Technických služeb se zastal Milan Rybák (SMM), podle kterého Most vypadá lépe než Ostrava, i když udržet pořádek ve městě není jednoduché. „Lidé odhodí na zem cokoliv,“ uvedl.

Podobný názor zastává předseda dozorčí rady technických služeb Vlastimil Vozka (ProMOST). „Nesouhlasím s tím, že ve městě je to horší. Neregistruju žádné závažné problémy ani nevyřizování podnětů při dispečerském řízení,“ sdělil. Podle něj systém svozu i sběru smetí funguje a měl by se dále vylepšovat. Nová dozorčí rada o tom bude hovořit s manažery, které pozvala na schůzi. Vozka navrhl i zástupcům opozice, aby tam sdělili, co je podle nich špatně. „Určitě rádi přijdeme,“ reagovala Čapková.

Novým projektem je například rozšíření oploceného sběrného dvora v areálu bývalého zahradnictví technických služeb. Město chce na to získat dotace od EU a začít stavět v roce 2020 komunikaci, přístřešek a další plochy pro kontejnery na odpad. Celkové náklady se odhadují na 7 milionů korun, dotace by mohla pokrýt 85 procent.