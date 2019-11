„Je to dezinformace. Žádná další dopravní uzavírka v tom místě se pro rok 2020 nechystá. Most nad vozovkou, tedy nad Sportovní ulicí, je v uspokojivém stavu, v odborné terminologii je to čtvrtý stupeň ze sedmi,“ zdůraznil třebíčský starosta Pavel Pacal.

První stupeň značí most zcela bez závad. Sedmička je havárie a nutnost odvrátit hrozící katastrofu. V tu chvíli se dopravní stavba zavírá. Zkrátka se stalo, že technický stav dvou spolu těsně sousedících mostů u třebíčské nemocnice byl výrazně rozdílný, proto se rekonstruoval jen jeden.

Dělníci i stavební materiál z místa zmizí do 30. listopadu. Řekl to šéf krajských silničářů Radovan Necid, oba těsně sousedící mosty jsou totiž součástí krajské silnice II/351. Necid zároveň potvrdil slova třebíčského starosty. „Logicky nebudeme v tom místě rekonstruovat most nad silnicí, když je v solidním stavu. Běžné mostní prohlídky se v případě stavebního stavu I až IV dělají každý rok. Hlavní mostní prohlídka je plánována na říjen 2020. Pokud bude stav setrvalý, nebude potřeba do přemostění sahat. Jakmile nám most postoupí do kategorie V, což znamená špatný, začne se s přípravou a projektováním rekonstrukce. Velkým odhadem tato situace může nastat třeba až za pět let,“ přiblížil ředitel Necid.

Dva mosty za jednu sezonu? Nereálné

Když je most v kategorii VI, znamená to velmi špatný, pak se zahajuje příprava stavby – vyřizují se povolení, vypisuje se výběrové řízení. To vše, když je čas, trvá rok až dva. Při časovém presu lze vše stihnout dřív, jak ostatně ukázala právě letošní rekonstrukce mostu přes železnici u třebíčské nemocnice. Havarijní stav prokázala prohlídka v lednu tohoto roku. V polovině května už nastoupila firma a pustila se do díla.

Pokud by to vzal Radovan Necid teoreticky, pak nebylo podle jeho vyjádření reálné udělat za jednu stavební sezonu dva mosty. Mohlo by to znamenat definitivní kolaps dopravy ve druhém největším městě Kraje Vysočina. „Připomeňme, že se letos v součinnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic na této mimoúrovňové křižovatce dělala ještě protihluková zeď a bourala a stavěla nová nájezdová rampa na most. Striktní požadavek ze strany třebíčské radnice zněl – musí se vše stihnout od jara do podzimu,“ doplnil šéf krajských silničářů.

Kraj aktuálně v okrese Třebíč spravuje 160 mostů, z toho je 37 mostů ve stavu V - špatný a 9 mostů ve stavu VI – velmi špatný. „V havarijním stavu VII neevidujeme žádný. Po dokončení dalších mostních prohlídek se čísla mohou změnit,“ doplnil Radovan Necid.