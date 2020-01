Stěžují si na to i na sociálních sítích. Třeba rodina Lukáše Tomana letos prožívala silvestrovské oslavy s miminkem. „Tato hra na válku, kdy to venku vypadá jako na frontě, se mi nelíbí. Zejména ve stavu, kdy někteří odpalují již ve dne,“ rozčílil se.

Stejného názoru je i Lucie Pokorová z Ostopovic na Brněnsku. „Týdny a týdny hluku, doplašené děti nebo senioři. Proč se takto vyhozené peníze nepoužijí na něco lepšího? V době virtuální reality mi barevná světýlka s kraválem přijdou jako přežitek,“ uvedla.

Trpí lidé i zvířata

Další odpůrci amatérských ohňostrojů zase poukázali na to, že rachotem v ulicích trpí kromě lidí také zvířata. „S ohledem na psy a kočky bych to aspoň omezil na určitou hodinu. Případně bych ve městech a obcích zavedl místa, kde by bylo možné odpalovat pyrotechniku,“ napsal Jakub Striegler.

Mnozí Brňané si na odpalování petard ještě před Vánocemi stěžovali na konci uplynulého roku strážníkům. „Řešili jsme stížnosti lidí už dva týdny před Vánocemi. Lidé si kupují pyrotechniku s předstihem a pak ji hned testují,“ řekl mluvčí městské policie Pavel Šoba.

Některá města na Brněnsku, například Kuřim a Šlapanice, reagovala na stížnosti obyvatel vyhláškou a používání zábavní pyrotechniky omezila jen na dva dny v roce. Na Silvestra a Nový rok. „Lidi obtěžoval především hluk a záblesky po dobu Vánoc a také často v nočních hodinách,“ zdůvodnila zákaz šlapanická starostka Michaela Trněná.

Brno-střed se k vydání podobného obecně závazného předpisu nechystá, protože k tomu nemá pravomoci. „Vyhlášku o zákazu pyrotechniky může vydat pouze město Brno,“ sdělila mluvčí městské části Kateřina Dobešová.

Magistrát zákaz zatím nechystá

Magistrát zákaz odpalování petard během roku nepřipravuje.



Brno poslední dva roky nepořádá novoroční ohňostroj. Místo něj lidem při silvestrovských oslavách nabízí světelné představení.

Řadě lidí však hlučné silvestrovské zábavy na ulicích doprovázené výbuchy barevných světel nevadí. „Určitě bych to nezakazoval. Vychování z rodiny k ohledům vůči jiným žádná vyhláška nenahradí ani nenapraví,“ uvedl Brňan Jiří Nováček.

I kdyby magistrát podle něj ohňostroje zakázal, není v lidských silách omezení kontrolovat a uhlídat. „Tedy jen další vyhláška pro vyhlášku, případně prostředek k vyřizování účtů mezi sousedy,“ dodal Nováček.

Podle právníka Richarda Nováka by se pro odpalování rachejtlí měla stanovit určitá pravidla. „I když proti ohňostrojům nic nemám, nechápu ohňostroje a petardy od Vánoc až do třetího ledna,“ dodal Novák.