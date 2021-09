„Dostala jsem Belmonda k narozeninám. Strašně jsem si přála se s ním setkat. Když to zkrátím, manžel mu napsal dopis a bylo. Možná se to zdá neuvěřitelné, ale skutečně to tak je. Vzhledem k tomu, že můj manžel Honza je dlouhodobě členem fanklubu Holywoodshow a dalších fanouškovských platforem, setkává se s různými celebritami po celém světě. Je to jeho velké hobby. S Belmondem pro mě domluvil setkání v dubnu roku 2004,“ potvrzuje Alena Podolská.

V té době byl slavný herec již nemocný, přesto stále plný síly. Sedli proto s manželem na letadlo a vyrazili za idolem.

„Ubytovali jsme se v hotelu a Belmondo pro nás poslal auto i se svým šoférem, který nás k němu dovezl. Jedinou podmínkou bylo, že do toho nebudeme zatahovat média. Díky tomu, že jsme získali jeho důvěru, setkali jsme se s ním u něj doma a potom i v Boloňském lesíku, kam chodil denně na procházky. Pro mě to byl nejkrásnější dárek k narozeninám. Bébel byl zlatíčko, neuvěřitelně hodný a mně stačilo, že jsem s ním mohla strávit alespoň krátký čas a sáhnout si na něj. Když to porovnám s některými českými herci, jak jsou namyšlení, je to nesrovnatelné. On byl prostě miláček všech. Jaký byl na plátně, takový byl ve skutečnosti. Vlastně jakoby v těch filmech ani nehrál, byl to zkrátka on,“ popsala životní setkání s Belmondem Alena Podolská.

Belmondovy legrácky

Díky tomu, že Podolští mají ve Francii českou kamarádku, která zde žije padesát let, byla při setkání nezbytnou tlumočnicí. „Manžel se sice francouzsky trochu domluví, ale já vůbec. Díky kamarádce jsme si užili i Belmondovy legrácky. Na to, že to byl pan herec, na nic si nehrál, byl otevřený, zkrátka nás přijal, jako bychom byli roky přátelé,“ potvrzuje Alena Podolská.

„Ač bychom se rádi zúčastnili i jeho pohřbu, nepředpokládám, že bychom se tam mohli dostat, přece jen to bude velké rozloučení s národními poctami a určitě by to nebylo nic snadného i při všech dnešních covid opatřeních. Rozhodně nechceme být vlezlí. Přes kamarádku jsme ale již zajistili květiny, které za nás předá,“ dodala Alena Podolská.

Podolští jsou i tak ve Francii už jako doma a každý rok zde navštíví i další herce zvučných jmen, v jejich cestovatelském deníku tak nechybí Alain Delon, Jean Reno, Peirre Richard a další hvězdy.