Vedení Nemocnic Pardubického kraje se hájí, že odměny zaměstnancům rozdává a postupně i narovnává platy v jednotlivých krajských nemocnicích.

„Hodiny v tom mundúru jsou náročné. Není to jako práce v době před covidem. Čekala bych, že za to taky dostaneme odpovídající odměnu a ne almužnu,“ řekla sestra z nemocnice na Svitavsku, která z obav o zaměstnání nechtěla zveřejnit své jméno.

Nemocnice v Pardubickém kraji mají hospitalizované stovky pacientů s covidem. Práce ve speciálních oblecích není jednoduchá, a proto zdravotníci čekali taky odměny, jako dostávají jinde v republice. Sepsali proto dokument Iniciativa Svitavy.

„Celý minulý rok jsme měli za lůžkovou covidovou péči dostávat odměny 200 nebo 500 korun na hodinu. Ministerstvo zdravotnictví nám potvrdilo, že v roce 2020 dostávaly nemocnice více peněz, aby měly na covidové odměny na lůžkových odděleních i v nestátních nemocnicích. Navýšení počítalo s 200 korunami na standardních odděleních a na JIP 500 korun na hodinu. Ale ve Svitavách dostávali zdravotníci jen 8,30 korun,“ stěžovali si zdravotníci z Iniciativy Svitavy.

V současné době spojují síly napříč všemi nemocnicemi v Pardubickém kraji. Cítí se ošizení.

Odměn mají několik, hájí se nemocnice

Vedení společnosti Nemocnice Pardubického kraje se ale brání, že svým zaměstnancům odměny vyplácí. A to hned několik.

„Ponechali jsme všechny, které jim náleží za práci v běžném režimu. Kromě zákonem daných jde o příplatky za směnný provoz, zvláštní příplatek pro vybraná oddělení, stabilizační příplatky na oddělení a od října 2020 ještě měsíční mimořádnou odměnu 1520 korun. Naše nemocnice je vyplácí jako jedna z mála nemocnic v maximální možné výši, a to i po dobu pandemie,“ podotkla Kateřina Semrádová, mluvčí Nemocnice Pardubického kraje.

Na podzim krajské nemocnice využily dotaci Ministerstva zdravotnictví a ke stejnému kroku se chystají i v rámci aktuálně otevřeného dotačního programu. Tím ale výčet odměn podle Semrádové nekončí.

„Ve mzdě za únor byla zaměstnancům, kteří se v letošním roce podíleli na péči o pacienty s covidem-19, vyplacena mimořádná jednorázová odměna. Její výše byla závislá na rozsahu zapojení jednotlivých zaměstnanců do práce na covidových odděleních. Šlo o částky v hodnotě od 1500 do 7500 korun,“ dodala mluvčí. A pokud skončí vyrovnání se zdravotními pojišťovnami v kladných číslech, dostanou zaměstnanci covidových jednotek další odměny.

Petice za narovnání platů

Situace v nemocnicích ve svitavském okrese je vypjatá ale i z dalšího důvodu. Kromě odměn žádají také narovnání platů v celé společnosti Nemocnice Pardubického kraje. Zaměstnanci některých oddělení v Litomyšli dokonce sepsali petici.

„Nechápu, proč by zdravotní sestra v Pardubicích měla za stejnou práci, kterou děláme my tady, brát více peněz. To není fér. Nemocnice je jedna společnost,“ uvedla sestra z Litomyšle.

I ona podepsala petici, která koluje nemocnicí. Její autoři požadují dorovnat základní mzdu s Pardubickou nemocnicí, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí nebo odměny na základě úhradové vyhlášky 2021 a kompenzační vyhlášky 2020.

Společnost Nemocnice Pardubického kraje vznikla 31. prosince 2014 sloučením pěti největších nemocnic v Pardubickém kraji. Tvoří ji Pardubická, Chrudimská, Orlickoústecká, Litomyšlská a Svitavská nemocnice. S ročním obratem více než 5 miliard korun a s necelými 5 tisíci zaměstnanci se řadí mezi desítku největších nemocničních zařízení v zemi.

Vedení nemocnice přiznalo, že postupně dochází k narovnávání platů. Společnost Nemocnice Pardubického kraje přitom vznikla už před šesti lety, kdy se sloučilo pět nemocnic v jednu organizaci.

„V letošním roce jsme přistoupili k plošnému navýšení o deset procent, což je nejvíce od doby existence společnosti. Rozdíly v průměrných mzdách se objevit mohou. Je to dáno tím, že se jednotlivé nemocnice liší složením oborů, množstvím personálu ve směnném provozu nebo množstvím zaměstnanců, na něž se vztahují zvláštní zákonné příplatky. Tento mix se pak logicky odráží ve výsledném průměru,“ řekla Semrádová.

Původní základ mezd si prý jednotlivé nemocnice nesou z doby, kdy byly samostatnými akciovými společnostmi s vlastní personální politikou. „Od vzniku Nemocnice Pardubického kraje se mzdy postupně sbližují a budeme v tom nadále pokračovat,“ dodala mluvčí.

Stížnosti sester na výši platů přitom nejsou žádnou novinkou. Psali jsme o nich už před sedmi lety.