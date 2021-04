Sgrafitové motivy zdobily v minulosti celý zámek. „Ze zadní strany byly klasické motivy psaníček, jako jsou například na Malovaném domě v Třebíči. My zde ale máme sgrafita s motivem mořských panen. Firma, která tehdy prováděla rekonstrukci objektu nám potvrdila, že se jedná o raritu na Moravě, protože se doposud na hradech a zámcích nepotkali s žádným podobným,“ vysvětluje Zdeněk Ryšavý.

Dochovaná výzdoba tak dokazuje, že na zámku působili zahraniční mistři. „Musel tu být minimálně nějaký zedník nebo architekt nejspíš z Itálie, protože mořské panny jsou jasně italským motivem. A také je to důkaz, že zdejší šlechta byla poměrně movitá“ doplňuje Ryšavý.

Zámek ukrývá i malovaný strop .“Nachází se v zasedací místnosti. Ještě když budovu vlastnilo družstvo, v jedné části začalo hořet. S největší pravděpodobností požár vznikl v jednom z bytů. Během požáru prohořela i část malovaného stropu a zřítila se,“ popisuje starosta.

Původní výmalba

Když pak areál zámku koupil městys, během oprav odhalil i původní výmalbu na stropě. „Dochovala se jen půlka. Tehdy jsme ale už neměli peníze na její restauraci a tak byla zakonzervována a zřícená část se nahodila a natřela se na bílo s tím, že se opraví až na to budou peníze,“ vypráví Ryšavý.

Kraj Vysočina nyní znovu vypisuje grantový program na obnovu památek. „Zkusili jsme podat žádost. Máme projekt na restauraci původní části a domalování té druhé půlky. Kdyby se nám podařilo peníze získat, tak máme domluvu s restaurátorem, který nám dělal nacenění, že by se toho přes léto ujmul, aby to bylo hotové na září, kdy plánujeme opravy 650 let od první písemné zmínky,“ dodává Zdeněk Ryšavý.