Počasí nehraje žádnou roli, u Karvinského moře je na Štědrý den zkrátka pokaždé fajn a prima. Už osmým rokem se otužilci z Karviné i okolí ponořili do vod nádrže za městem u místních šachet.

Štědrý den, deset hodin dopoledne. Jedna z jistot, na kterou se lze v Karviné spolehnout.

„Nevím, co by muselo být za počasí, abychom třeba akci odvolali. Já si to zkrátka nedokáži představit a na Štědrý den v deset dopoledne tady myslím budeme zkrátka každý rok. Měli jsme domluvené, že i kdyby byla zamrzlá voda, kolegové by nám do ní vysekali díry,“ potvrzuje hlavní organizátorka a zakladatelka akce Táňa Červená, jinak vedoucí provozu karvinských bazénů společnosti StaRS.

Právě ona, její rodina i kolegové z práce byli u vody poprvé před osmi lety. Do studeného nádrže zvané Karvinské moře tehdy vešli tři lidé, dohromady jich tu bylo pět. O rok později už počet účastníků překročil desítku, v posledních letech je účast obrovská a k vodě přicházejí nejen sami otužilci, ale také jejich přátelé, známí a další příznivci.

Akce se už dávno rozrostla také v milé společenské setkání, kde nechybí úsměvy, zábava, zpěv a nechybí třeba ani lůčky či štamprličky obveselujících nápojů.

Zakladatelka akce Táňa Červená (uprostřed) v objetí svých dcer, které se spolu s mámou účastní od prvního ročníku.Autor: Deník / Richard Kutěj

„Příští rok asi budeme muset objednat Balaton,“směje se tak další z pravidelných účastníků Jaroslav Lausch, který se od prvního ročníku akce stará o technické zázemí. Letos tak s kolegy stavěli například obří stany, kde otužilci po vylezení z vody našli alespoň trochu závětří.

„Voda měla letos čtyři stupně, vzduch pět až sedm,“ doplnil pak další technické údaje muž ze zázemí akce, který pak na otázku, zda i on sám vstupuje do chladných vod Karvinské moře, s úsměvem odpovídá, že toto je pro ty mladší. „A já sice mladý jsem, ale už hodně dlouho,“ dodává se smíchem.