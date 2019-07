Tento týden proběhlo na hejtmanství jednání, kterého se zúčastnili zástupci Rumburka, kraje a mediátoři, které pověřil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Kraj navrhl harmonogram dalšího postupu, který má čtyři důležité milníky. Tím prvním je výstup z auditu, který by měl mít 20. července,“ řekl starosta Rumburka Lumír Kus.

Následně by měla proběhnout jednání mezi Krajskou zdravotní, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) a ministerstvem zdravotnictví. O převzetí Lužické nemocnice by pak mohlo rozhodovat mimořádné krajské zastupitelstvo 5. srpna. „O případném svolání krajského zastupitelstva se rozhodne v nejbližších dnech,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Lucie Dosedělová.

Jednou z podmínek kraje je stažení insolvenčního návrhu, který představenstvo nemocnice kvůli předluženosti na zařízení podalo. „To je možné pouze tehdy, pokud pominou důvody, pro které byl návrh podán. Tedy bude uhrazen loňský dluh,“ uvedl předseda představenstva Lužické nemocnice Karel Schäfer.

Pokud by představenstvo podalo návrh na stažení insolvence před vyhlášením úpadku, o kterém rozhoduje ústecký krajský soud, stačilo by jednostranné prohlášení. Pokud by se to představenstvu do tohoto termínu nepodařilo, byl by nutný souhlas věřitelů.

Sejít by se následně muselo na dalším mimořádném jednání i rumburské zastupitelstvo, které na začátku prázdnin úhradu loňské, více než padesátimilionové ztráty odmítlo. Předtím totiž nemělo záruku, že se podaří zachránit akutní zdravotnickou péči ve Šluknovském výběžku a peníze by se tak vyhodily „z okna“.

„Vzhledem k tomu, že záchranu nemocnice měli všichni ve svém volebním programu, předpokládám, že vůle uhradit dluh bude. Můj odhad po řadě rozhovorů je, že návrh na úhradu by většinu získat mohl,“ odhadl Lumír Kus s tím, že nyní je na řadě kraj a Krajská zdravotní, aby přetavily svou vůli ve skutečnost. „Děkuji zdravotnickému personálu nemocnice, že se zatím drží,“ dodal rumburský starosta.

VZP nabídla pomoc

Kromě zaplacení loňského schodku je potřeba vyřešit financování chodu nemocnice i na tento rok. VZP nabídla pomoc ve zvýšených úhradách tak, aby špitál nebyl ve ztrátě. Nabídka se týká uplynulých letošních sedmi měsíců. Na městu by pak zbylo zaplatit další měsíce. I to by znamenalo pro město velkou úsporu, pro letošní rok totiž počítalo s tím, že do své akciovky pošle 36 milionů korun.

Nemocnice se topí ve finančních problémech řadu let. Letos má ztrátu každý měsíc čtyři miliony korun. K tomu ji trápí i nedostatek zaměstnanců. Těch je nyní 240, k tomu 80 externistů. Na všech odděleních by ale potřebovala více lékařů i sester.