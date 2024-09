Hasiči z postižených oblastí do nedělního rána evakuovali už na dva tisíce lidí.

"V kraji zasahujeme nyní na 180 místech, zachraňujeme a evakuujeme obyvatele nejvíce ohrožených míst kolem toku Bělé, Vidnávky a Desné na Jesenicku a Šumpersku. Využíváme čluny, záchrany probíhají i pomocí cisteren. Zachránili jsme 45 lidí včetně dětí, evakuovali 1900 osob," informovala v neděli ráno mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Neprůjezdný Jeseník. Velmi dramatická je v neděli 15. září ráno situace v Jeseníku. Autobusové nádraží a okolí náměstí Svobody jsou pod vodou.

Lidé mají být doma

"Situace se hodně dramatizuje. Do 12 hodin mají hladiny řek stoupat. Jeseník začíná být neprůjezdný. Všem obyvatelům jde výzva, ať nikam nechodí a snaží se vydržet doma. Snad po poledni by to mohlo být lepší,“ řekla před sedmou hodinou ranní starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

V Jeseníku jsou uzavřeny ulice Fučíkova, Žižkova, Gogolova a náměstí Svobody až po ulici 28. října. Voda stéká také z Rejvízu a přes starý Rejvízský most.

Od Lipovské k Tyršově ulici teče řeka. Evakuováni jsou lidé z ulic Slunná, Mlýnská nebo Nábřežní.

Vzedmutá řeka Bělá, 14. září 2024, Písečná. | Video: Deník/Lukáš Kaboň

"Situace se zhoršuje z minuty na minutu. Voda běží nejen od Bělé, ale i z Rejvízu. V současné době bude evakuace tak nebezpečná, že ani hasiči nejsou schopni tatrami přejet. Policie už osobním autem také neprojede. Lidé dostali přes krizovou linku informaci, aby vůbec nevycházeli. A ty, kteří někde vyjdou, budeme nejen evakuovat, ale asi i zachraňovat," dodal Radim Otýpka z jesenické radnice.

Velmi špatná je i situace v České Vsi. Voda vzala kus hlavní silnice a cesta z Jeseníku je neprůjezdná.

"Ráno jsme hovořili s panem Mudrou (starostou České Vsi, pozn. red.). Na zadní cestě je už voda, ale při maximální opatrnosti se zde dá projet terénním vozem. Evakuaci lidí zatím Česká Ves nepožaduje, řeší si to vlastními silami. Chystáme další evakuační místa, připravuje se škola na 9. květnu," dodala v neděli ráno starostka sousedního Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Šumperk hlásí setrvalý stav

Situace v Šumperku byla v noci na neděli 15. září a nad ránem stabilizovaná. Ulice zaplaveny nebyla a voda se zatím držela v korytech.

Preventivně bylo evakuováno pouze sedmnáct hendikepovaných z Vincentina u gymnázia a zařízení Armády spásy na Lužích. Evakuováni byli do šumperské nemocnice.

Vodu drží Dlouhé Stráně

"Co se týká hydrometeorologické předpovědi, větší nárůst by měl být kolem dvanácté hodiny. Sledujeme, jestli přijde, nebo je. Důležité je, že Dlouhé Stráně a obec Loučná bojují za nás všechny, kteří jsme na toku. Společně komunikují, kolik odpouštět z Dlouhých Strání, aby tam byla pořád rezerva pro případné zadržení vody," řekl v sedm hodin ráno starosta Šumperku Miroslav Adámek.

Dramatičtější situace je v Rapotíně.

"Podle posledních informací hrozí protržení hráze na ulici Družstevní s možnou evakuací obyvatel," dodal Adámek.

V sobotu pozdě večer se kvůli vzestupu hladiny Moravy evakuovaly Leština a Bohuslavice. Evidenčním a evakuačním místem je Katolický dům v Zábřehu.

V Loučné nad Desnou se podle zpráv místních celou noc držela řeka Desná v korytě.

Hanušovice z důvodu bezpečnosti v sobotu pozdě večer přestěhovaly evakuační centrum z kulturního domu do tělocvičny základní školy.

V Jindřichově v sobotu večer evakuovali místní části Rakousko a Kolonka. Na vodárně v Nových Losinách byl stržen vodovodní řad a v celé obci nejde voda.

Vypouštění dolní nádrže PVE Dlouhé Stráně v pátek 13. září. | Video: Petr Krňávek