Jindřichův Hradec – Ještě několik let bude pokračovat rekonstrukce Krýzových jesliček, největšího lidového mechanického betlému na světě.

Neznamená to ale žádné omezení pro návštěvníky Muzea Jindřichohradecka na Balbínově náměstí, kde jsou jesličky vystavené.



Jak uvedla muzejní etnografka Alexandra Zvonařová, betlém, který vznikal ve druhé polovině devatenáctého století, neprošel až do nynější doby žádným důkladnějším restaurováním – po celou dobu ho v chodu udržovaly jen drobné dílčí opravy.



„Velkým zásahem do technického stavu jesliček bylo koncem šedesátých let 20. století neodborné stěhování betlému z přízemí muzea do prvního patra, při němž betlém spíše utrpěl. Jesličky byly navíc neodborně rozebrány a pak znovu postaveny stylem pokus omyl,“ vysvětlila Alexandra Zvonařová.



Pokračovala, že po tomto stěhování udržovaly jesličky v chodu jen drobné opravy mechanismu a opětovné přetírání figurek, které tím ztratily původní podobu. Muzeum se po padesáti letech od posledního velkého zásahu rozhodlo loni přikročit k velké rekonstrukci.



„Díky restaurátorkám dostávají figurky původní podobu, která byla mnohem barevnější a veselejší. Každé figurce byl navrácen i její původní výraz ve tváři. Restaurování technických prvků bylo svěřeno odborným pracovníkům muzea. Do dnešního dne se podařilo zrestaurovat téměř 700 součástí a opravit i příslušné technické části. Minulý rok byl věnován hlavně volným figurkám z centrální části a letošní rok se podařilo kompletně zrestaurovat celou dvoumetrovou část betlému,“ popsala etnografka.



Jesličky i přes opravy zůstávají v chodu a je možné si je prohlédnout. Muzeum je až do 6. ledna otevřené denně, od 8.30 do 17 hodin s polední pauzou od 12 do 13 hodin. Na 24. a 31. prosince je otevřené pouze dopoledne.