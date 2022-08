Během sezony Jetřichovicemi běžně proudí davy lidí, je tam pořádně rušno. Nyní utichly, jen čas od času narazíte na osamělé turisty. Na Mariinu vyhlídku v létě normálně úzkou stezkou míří zástupy turistů, v sobotu odpoledne tam redaktor Deníku během výstupu na atraktivní lákadlo národního parku během dvou hodin cestou nahoru i dolů potkal pouze 17 lidí. Kvůli požáru se nyní vyprázdnily i lokality, které oheň neohrožuje, lidé mají obavy vyrazit do Českého Švýcarska, hodně jich ruší ubytování i výlety. Odliv turistů po dvou slabých „covidových“ sezonách hodně trápí obyvatele a podnikatele v Jetřichovicích, bojí se dalších velkých ztrát. „Dovolenkáře” proto do přístupných částí lákají, služby fungují, nabízí řadu atraktivních míst.

Že v Jetřichovicích něco „není v pořádku“ zjistíte už na parkovištích. Jindy plná, nyní jich je několik úplně prázdných. Ani jedno auto. Na jiných sice pár aut stojí, ale jsou to jednotky. Dokonce ani automaty na placení parkovného nefungují. „Lidí je hodně málo. Asi se bojí ohně nebo kouře, mají špatné informace, že se sem nesmí, nevím. Přitom tady je to v pohodě. Samozřejmě bychom byli rádi, aby zase co nejrychleji začali jezdit, tohle je špatné,“ přiznává obsluha v bistru nedaleko infocentra, že turistů je nyní v Jetřichovicích minimum. „Turistů je v těchto dnech opravdu velmi málo. Mají asi obavy z požáru,“ potvrzují v infocentru.

V sobotu nepomáhalo ani počasí, nebylo úplně příznivé pro výlety, hlavní roli ale hraje jednoznačně požár. Ví to v Jetřichovicích všichni. Turisty tam přitom potřebují, cestovní ruch je tam velmi důležitý. Po chvilce cestou z centra směrem k Mariině vyhlídce ještě v Jetřichovicích přece jen někoho potkáme. „Jsme tu ubytovaní na dovolené. Byli jsme se zeptat v infocentru, kam můžeme a jezdíme a chodíme po výletech tam, kde můžeme. Když jsme dovolenou plánovali, chtěli jsme i do Hřenska a na Pravčickou bránu, ale to teď samozřejmě nejde. Vynecháme je, podíváme se tam jindy. Je tu dost jiných zajímavostí,“ říká Lukáš Benda a jeho manželka Alena přitakává.

Kousek před začátkem výstupu na Mariinu vyhlídku nabízí ubytování Ivana Avramová v Pensionu Pod Skálou. „Lidé teď hodně ruší pobyty, opravdu hodně se odhlašují. Turistů sem teď míří velmi málo. Bojí se a přitom zbytečně. My jim do poslední chvíle pobyty blokujeme, nemůžeme je nabízet, a pak na poslední chvíli přijde zrušení. Přitom tady je to v pořádku, nic tu není, ani požár, ani kouř tu není vůbec cítit. Vše je tady otevřeno, ubytování, restaurace, služby. Po dvou covidových letech teď přišlo tohle, je tu dost prázdno a nás to ničí,“ vypráví. Část turistů prý plánovalo také výlety do Hřenska a na Pravčickou bránu, bez toho přijet údajně nechtějí. Další mají obavy z požáru, kouře, nebo mají špatné informace o zákazech, myslí si prý, že se nikam nesmí. „Je tu hodně přístupných zajímavostí a tady je to úplně v pořádku,“ zve Ivana Avramová turisty, aby přijeli.

„Chodíme, kam se smí“

Kouř opravdu v Jetřichovicích a okolí cítit není, vizuálně o požáru nevíte. Občas zaslechnete vrtulníky, které pomáhají s hašením. Pokračujme ale nahoru na Mariinu vyhlídku. Dlouho nikoho nepotkám, jdu kolem Havraního vrchu, kde je na infotabuli popsán rozsáhlý požár z roku 2006. Lidé se mohou přesvědčit na vlastní oči, jak si příroda umí poradit. Jdu dál nahoru po kamenných schodech, stezka se proplétá mezi skalami, vidíte nádhernou přírodu.

Rodinu, zamilovaný pár a jednoho turistu se psem potkám o něco dál. Pokračuji pořád nahoru, hodně strmou stezkou. Na úzkých „schodech“ vytvořených ve skále, o pěkný kus dále, se pozdravíme s dalším osamělým turistou a rodinou s přítulným psem. „Jsme tu na plánované dovolené. Chodíme kde se smí. Je tu spousta nádherných míst. Trochu jsme se báli, ale nic tu není, ani kouř,“ říká Josef Palát. „Vyrazili jsme schválně, když tu není tolik lidí. Tady je to v pořádku a pomůžeme tím i místním podnikatelům,“ přitakává maminka dvou dětí. Všichni měli původně v plánu i Hřensko, ale kvůli požáru na něj přijde řada jindy. „Nedá se nic dělat. Ale je tu opravdu hodně jiných věcí. Hlavně ať už to tam skončí,“ přeje si žena.

Kousek pod vrchlem začíná pršet. Ale jen lehce a na chvilku. Přesto se všichni radují. Jindy by byli otrávení, přece jsou na dovolené, teď je situace jiná. „Snad to pomůže. Kéž by pršelo víc a pomohlo to,“ říká Josef Palát.

Když se „vyškrábu“ přímo na vyhlídku, naskytne se mi ojedinělý výhled. Ne na České Švýcarsko, ale na samotnou vyhlídku. Téměř čtvrt hodiny jsem tam totiž sám, jindy se tam hrnou turisté. „Na to, že je sezona, je to tady takové polomrtvé. Bývá tu hodně živo. Je to netradiční být tu sám, bývá tu nával,“ říká mi muž, kterého už jsem potkal, přišel ale později. Za chvíli dorazí další tři lidé. Celkem 17, cestou nahoru i dolů. V době, kdy jindy míří na Mariinu vyhlídku zástupy turistů.

Dole si vyrazím na polévku. I v restauracích je prázdno. Sedíme tam tři, běžně je plno. Podle starosty Jetřichovic je nyní ubytovací kapacita zaplněna zhruba na 30 %. Hasičům práci návštěvníci v Jetřichovicích nekomplikují, cisterny jezdí jinudy. Pro turisty se prý často objevují protichůdné informace. Někdo od návštěvy Českého Švýcarska zrazuje, aby nekomplikovali hašení, další naopak lákají, aby podpořili cestovní ruch. „Určitě přijeďte,“ shodují se ale podnikatelé v Jetřichovicích.

Přístupné cíle v NP České Švýcarsko na Jetřichovicku

Mariina vyhlídka

Vilemínina stěna

Rudolfův kámen

Na Tokání

Koliště

Růžovský vrch



Přístupné cíle v NP České Švýcarsko v severní části národního parku

Kyjovský hrádek

Klenotnice

Brtnický hrádek

Vlčí deska

Köglerova naučná stezka



Nepřístupné turistické cíle (ležící v oblasti zákazu vstupu)

Pravčická brána

Edmundova a Divoká soutěska

Malá Pravčická brána

Šaunštejn

Česká silnice (cyklotrasa, naučná stezka, Uhlířova chaloupka)

Zadní Jetřichovice

Panenská jedle

Dolský mlýn