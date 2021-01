Zatímco veřejnost se stále soustředí na poznávání velkého jezera Most, které se pro rekreaci otevřelo před čtvrt rokem, úřady připravují další velkou investici do sousedního menšího jezera Matylda. Stavební úpravy, jež mají zlepšit dostupnost a zázemí této sportovní a oddechové zóny, se odhadují na 228 milionů korun. Jedná se o investici ze zásobníku projektů v rámci tzv. 15 ekomiliard, které stát kdysi vyhradil na zahlazování stop po těžbě uhlí.

Mostecké zastupitelstvo před Vánoci schválilo jednohlasně realizaci stavby s názvem Rekreační plocha Matylda. „Usilujeme o dokončení revitalizace celé Matyldy,“ sdělil primátor Jan Paparega.

Plánované úpravy zahrnují výstavbu nové účelové komunikace kolem hlavní návštěvní zóny. Silnice bude v nejrušnější části asfaltová, ve zbylém sektoru štěrková, ale oddělená od cyklostezky a bruslařské dráhy. Projekt počítá i s novými chodníky, vodovodem, kanalizací, datovou sítí a s proměnou prostranství u recepce, kde je louka pro táboření a místo pro karavany. V areálu vzniknou celkem tři parkoviště. U recepce bude plocha pro 100 aut, poblíž čtyřproudové silnice I/13 pro 160 a u provozovny vodních sportů pro 15 vozidel. Už probíhá územní a stavební řízení.

Souhlas zastupitelů byl podmínkou pro další fázi příprav, které zajišťují státní orgány. Meziresortní komise má v lednu příštího roku rozhodnout o realizaci stavby. Očekává se, že ministerstvo financí na jaře vyhlásí veřejnou zakázku na zhotovitele. Stavební úpravy Matyldy by pak začaly v roce 2022 a trvaly do roku 2023. Existuje dohoda, že celá dokončená stavba přejde do majetku města. To zajistí za 1,9 milionu korun svítidla pro veřejné osvětlení podél asfaltové komunikace.



Letos na Matyldě začala za 40 milionů korun revitalizace části břehové linie. Tato stavba, která je také součástí státní pomoci uhelnému regionu, zahrne nová mola pro plavce a vodní sporty, lepší vstupy do vody a výsadbu zeleně. Hlavní molo bude mít navíc bazén pro děti.



Jezero Matylda o rozloze 39 hektarů a průměrné hloubce 4 metry vzniklo stejně jezero Most zatopením bývalého hnědouhelného dolu. Jezero Most je však mnohem větší, hlubší a mladší - má 309 hektarů, hloubku 70 metrů a slouží veřejnosti teprve od letošního 12. září. Zájem o jezero Most byl i během vánočních svátků. Na pláži a okružní cestě se promenádovaly skupinky výletníků a cyklistů.

„Chtěli jsme si udělat nějakou pěknou procházku po něčem novém a kouknout se, jak to tu vypadá. Už nás nebaví Matylda,“ vysvětlil 27letý Jan z Mostu. Poprvé byl u velkého jezera 24. prosince na kole a o den později celý areál obešel s rodinou. Ujít devítikilometrovou trasu po obvodu jezera jim trvalo přes dvě hodiny. „Je to skvělé!“ zhodnotil Jan lokalitu. Jeho manželka, která je ze slovenských Beskyd, se dlouho nemohla zbavit dojmu, že Mostecko se dá jednoduše popsat jako „komunistický Most a chemička“. U jezera ale pocítila změnu. „Tohle je takové povznesení,“ sdělila 28letá Zuzana. Dodala, že zrekultivované prostředí nevnímá jako umělou krajinu.



„Divím se, že je o jezero takový zájem. To jsem nečekal,“ svěřil se stavař Jiří Kopecký, který se podílel na výstavbě pláže a hlavní komunikace. K jezeru chodí pravidelně a o Vánocích krmil z mola labutě. Věří, že celou návštěvnickou sezonu 2021, která bude první velkou zatěžkávací zkouškou, rekreační areál zvládne. K tomu mají pomoci další investice do zlepšení zázemí. Mostecká radnice podpoří jezero Most v příštím roce částkou přes 11 milionů korun.