Zpřístupněné jezero si získává další příznivce. Patří k nim i režisérka Greta Stocklassa, autorka oceňovaného filmu o stěhování švédského „Mostu“.

Otevření jezera Most v sobotu 12. září 2020. | Video: Deník/Martin Vokurka

Personálu, který v sobotu 12. září ráno chystal jezero Most k slavnostnímu otevření, se nabídl nečekaný výhled. Na plaveckém molu daleko od břehu odpočívali muž a žena. Nikdo neměl Robinsony čas ani chuť vyhánět. Proč taky. Všichni si mysleli, že to jsou nějací nedočkaví Mostečané, kteří před přestřižením pásky skočili jako první do ledové vody. Jenže na molu neseděl jen tak někdo. Byla to česko-švédská režisérka Greta Stocklassa a její kamarád režisér Jakub Jirásek z Prahy. „Moc se nám tu líbí. Jezero nás opravdu nadchlo!“ volala na pláž 27letá Greta, když jí Deník zamával a požádal na dálku o pár slov.