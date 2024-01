Je sychravý leden, ale k volně přístupnému jezeru Most každou chvíli přijíždí nějaké auto s výletníky či sportovci. I v zimě je to sem táhne. Běhají po okružní cestě, jezdí na kole, plavou ve studené vodě, pozorují obrovská hejna ptáků nebo tráví volný čas na dětských hřištích.

„Škoda, že jsem už dospělá. Jako dítě bych se tady vyřádila,“ prohlásí Lucie Samková ze Žatce, když její dcerka zamíří po písku do makety majáku, který slouží jako klouzačka. Maminka je u mosteckého jezera poprvé v životě. Přijela s rodinou vyloženě kvůli němu, aby ho viděla na vlastní oči. Pro ni je to objev. „Jsem nadšena, budeme sem určitě jezdit. V létě to tady musí být nádherné. Těšíme se na koupání i na to, jak si projedeme cyklostezku,“ svěřuje se na svahu, který odděluje hlavní pláž se slunečníky od uličky s občerstvovacími kiosky a bezplatným hlavním parkovištěm.

Lovci bouřek: Nad Kolínem se strhla první letošní bouřka v České republice

Letos se u něj otevřou elektronické boxy na úschovu věcí. „Dovedu si představit, že tady v létě strávíme celý den,“ dodá návštěvnice a pochválí i mlhoviště, které během veder ochladí lidi z dek.

Teď se v jezeru cachtají jen tisíce zimujících ptáků a otužilci. „Dneska má voda čtyři a půl stupně a je osvěžující,“ říká v hloučku čtyř žen 29letá Barbora z Mostu, která na molu zaparkovala kočárek. Parta kamarádek se schází u jezera dvakrát týdně. Svléknou se do plavek a šup do vody.

Jezero Most patří k největším rekreačním jezerům v ČR a je unikátní i historickými souvislostmi. Vzniklo rekultivací po těžbě uhlí v místě, kde od 13. století stálo staré město Most.

* Jáma po něm se začala napouštět v říjnu 2008 z potrubí z řeky Ohře a jezero se pro veřejnost otevřelo v září 2020. Volně přístupná vodní plocha slouží hlavně pro odpočinek obyvatel nového Mostu a okolních obcí.

* Jezero má hloubku přes 70 metrů, průhlednost vody až 8 metrů a rozlohou je větší než Máchovo jezero - je široké 1,9 kilometru a dlouhé 3 kilometry. Zatopená plocha má 309 hektarů, celé rekultivované území 1 300 hektarů. Obvodová pobřežní cesta, kam auta nesmí, je dlouhá téměř 9 kilometrů.

„Jezero je úžasná věc. Jezdí sem fakt velké skupiny,“ dodá Barbora. Podle ní nastal čas zlepšit zázemí i pro otužilce. „Nemáme si kam dát věci, když začne pršet nebo sněžit,“ potvrzuje u labutí další zimní plavkyně, která se rychle převlékla pod ručníkem. Uvítala by zamykatelnou budku přímo na mole a s klíčem, který by se vydával na podpis či za poplatek v některém ze stánků s občerstvením. „Pro nás by to byla nedocenitelná služba,“ shodují se plavkyně.

Zájem o otužování roste. Koncem roku 2023 se do jezera hromadně ponořily desítky nadšenců při akci Rampouch a 20. ledna bude v areálu poprvé Český pohár v zimním plavání. Pro stovky otužilců pořadatel připraví šatny ve stanech. „Bude to velká akce,“ předpovídá Tomáš Babouček ze spolku Plavecký klub Otužilci Most.

V areálu, který je mnohem větší než Máchovo jezero, lze vidět i milovníky přírody. V lednu je čeká mezinárodní sčítání ptactva. Odborníci zřejmě opět potvrdí předchozí zjištění, že jezero Most je se zhruba dvaceti druhy a víc než šesti tisíci opeřenci jedno z nejvýznamnějších zimovišť vodních ptáků v ČR. „Vyskytují se tu vzácné druhy kachen, třeba morčák malý, někdy turpan hnědý nebo občas turpan černý. Zimuje tu i několik potáplic severních,“ upozorňuje ornitolog mosteckého muzea Jaroslav Bažant.

Turisté by mohli zahlédnout od břehu i další zajímavé ptáky, například hoholku lední a racka žlutonohého. Důležité je okřídlenou faunu neplašit. „Návštěvníci by hlavně neměli pouštět na volno psy,“ nabádá k ohleduplnosti ornitolog.

Příměstský rekreační areál v industriální krajině mezi Krušnými horami a Českým středohořím je neoplocený, ale platí v něm provozní řád omezující některé činnosti. „Nejvýznamnějším problémem pro celé území jezera Most je především nedodržování zákazu rybolovu na vodní ploše. Jinak lze říct, že od otevření území jezera Most pro veřejnost v roce 2020 jsme nezaznamenali jiné výrazné a opakované porušování návštěvního řádu. Jedná se spíše o ojedinělé případy, kdy postačí upozornění našimi zaměstnanci strážní služby, která zajišťuje dohled na lokalitě,“ sdělila Hana Volfová z podniku DIAMO, který má jezero patřící státu na starosti.

OBRAZEM: Novoroční koupání v Boleveckém rybníku? Dorazily desítky otužilců

Jeho zaměstnanci zabezpečují například údržbu psích pláží, úklid území a odvoz odpadu, údržbu a opravy cest, sečení zeleně, prořezávky dřevin, čištění příkopů a monitorování kvality vody v jezeře. Nyní podnik chystá dva větší projekty – úpravu obvodové komunikace a vyhlídku na severním svahu jezera. „Největší událostí letošního roku však bude určitě konání Olympijského festivalu na jezeře Most na přelomu července a srpna,“ uvedla Volfová.

Tento festival, v minulosti pořádaný v Praze, Brně, Ostravě a na Lipně, se bude konat u jezera Most během letní olympiády v Paříži od 26. července do 11. srpna a bude jediný v ČR. Očekává se účast desítek tisíc lidí ze všech koutů země, hlavně rodin s dětmi, které zažijí ochutnávky desítek sportů i živé televizní přenosy z francouzské metropole a z Mostu.

Těšit se mohou i na příjezdy českých olympioniků do největší tuzemské fanzóny. „Nyní řešíme hlavně umístění všech sportů a sportovišť u jezera Most. Těší nás velký zájem ze strany olympijských i neolympijských svazů. V tuhle chvíli už máme přes padesát potvrzených sportů, které si budou moci návštěvníci vyzkoušet. Je to nejvíce sportů v historii festivalu, z čehož máme velkou radost,“ řekla Veronika Linková z Českého olympijského výboru.

Celková proměna místní krajiny u Jezera Most stála od 90. let minulého století zhruba 3,5 miliardy korun. Většinu uhradil stát z takzvaných 15 ekomiliard určených na zahlazování stop po těžbě uhlí. Podle nové studie má v druhé polovině 21. století vzniknout u jezera atraktivní ekologické sídliště pro 6 500 obyvatel. Ambiciózní plán zahrnuje i lanovku na hrad Hněvín, krajinné parky, loděnici a umělou vlnu pro surfaře. Kolem Mostu jsou celkem tři jezera, všechny vznikly zatopením uhelných šachet a slouží pro sport a rekreaci.

V lednu začne ve spolupráci se Střediskem volného času v Mostě prodej Olympijských příměstských táborů, v nichž děti u jezera Most prožijí malou olympiádu každý den. Zjistí, v čem jsou dobré, potkají slavné sportovce a projdou interaktivní vzdělávací zónou věnovanou olympismu. Strava a pitný režim bude součástí celodenního programu. Tábor se dvěma turnusy je pro děti od 7 let do 15 let a stojí 3 000 korun, které zahrnují i olympijské triko a sportovní analýzu. Předpokládá se, že děti budou rozděleny podle věku do maximálně patnáctičlenných skupin.

„Program bude udělaný tak, aby děti nikde nemusely čekat. Vždycky budou mít k dispozici nějaké sportoviště. Naučí se nové sporty a na závěr obdrží analýzu svých sportovních dovedností. Rodiče díky tomu zjistí, k jakému sportu má jejich dítě větší či menší předpoklady,“ uvedla Linková.

Už teď se dobře prodává ubytování v olympijském kempu, který nabídne vlastní komfortní stany s vybavením až pro 7 lidí a za pronájem od 3 000 do 4 500 korun za stan a noc, včetně vstupenky na festival. Na začátku ledna byla už třetina termínů v kempu rezervována.

Ladit se bude ještě olympijská zóna pro karavany, dostatečná kapacita občerstvení, WC, doprava k jezeru a záchytná velkokapacitní parkoviště s možností blízkého přestupu na autobusové spoje směřující do centra dění. Snahou pořadatele je, aby lidé neucpali okolí jezera auty a co nejvíc jich využilo posilové linky MHD.

„Vše ještě budeme řešit a propočítávat v následujících měsících. Chceme, aby atmosféra na festivalu byla příjemná, jak pro lidi z Mostu, tak pro návštěvníky, kteří budou k jezeru přijíždět ze vzdálenějších částí republiky,“ sdělila Linková. S organizací festivalu proto pomůžou dobrovolníci, kteří se stále mohou hlásit.

VIDEO: Hanácký vrchol Velký Kosíř vítal davy. Podívejte se, jak vypadal výstup

Partnerem festivalu je město Most, jehož politická reprezentace od akce očekává i zviditelnění celého regionu. Radnice chce letos do zlepšení zázemí jezera Most investovat dalších 20 milionů korun. V plánu je například centrální molo, fotopoint nebo projekt na další objekt s toaletami kvůli vysoké návštěvnosti areálu. V něm se mají upravit i tzv. kaskády u hřiště nad pláží, kde budou nová místa pro sezení s průchodem k jezeru.

„Povzbuzuje nás, že si lidé v České republice začali spojovat Olympijský festival s jezerem Most. Pro propagaci našeho regionu je to velmi důležité. Věřím, že všechno dobře dopadne, že festival bude jeden z nejlepších a návštěvníci budou spokojeni, i když u jezera bude v létě frmol,“ sdělil primátor Marek Hrvol.

Město má v rezervě další milion korun na podporu festivalu a jedná s velkými firmami, aby se na akci roku finančně podílely.