Pro pracovníky v první linii pekla i Anička, Jitka a Petr Mazurovi ze Stříbřece. „Jsme moc rádi, že jsme se stali součástí této akce, kdy můžeme poděkovat a trochu zpříjemnit Vánoce těm nejdůležitějším lidem v celé této nelehké době,“ vysvětlila maminka Jitka. Malá Anička pekla spolu s ní, a dokonce ozdobila i krabičky na cukroví. „Doufáme, že bude cukroví chutnat a udělá radost. Krásné a co nejklidnější Vánoce všem,“ vzkázali do zdravotního zařízení Mazurovi.

Sladko-slané překvapení

A podobně to vypadlo v tento předvánoční čas i v řadě dalších rodin. Manželé Jiří a Karolína Navrátilovi s dětmi i dalšími členy rodiny z Lomnice nad Lužnicí přispěli dokonce tuctem plných krabiček. Jiří Navrátil s kamarádem Martinem Dobešem si vzali za své organizaci a svoz. „Letos se podařilo vybrat mnohem více darů, dokonce máme i nějaké klobásy, vánočky i makové pudinky, krásné balíčky, je to takové sladko-slané překvapení,“ popsal starosta SDH Stříbřec Martin Dobeš.

Hit letošních Vánoc? Mezi stromky frčí kavkazská jedle, vrací se i borovice

Ve středu dopoledne s tímto proviantem dorazili oba před ředitelství jindřichohradecké nemocnice. Plní očekávání, zda jejich iniciativa potěší, vyrazili i s malou pomocnicí Magdalénkou do prvního poschodí. Podle Dobeše netušili, že po prvním ročníku bude následovat další. „Mysleli jsme, že to nebude třeba, ale letos je dobrodiní ještě důležitější, protože zdravotníci jsou spíše terčem kritiky a pacienti jsou stále agresivnější. Chceme ukázat, že stále existuje skupina obyvatel, která jim věří a oceňuje jejich náročnou a obětavou práci,“ vysvětlil Dobeš.

Vydržte, myslíme na vás

Jiří Navrátil popřál zdravotníkům mnoho sil, psychickou odolnost, hezké svátky a samozřejmě dobrou chuť. „Chtěli jsme sestřičky a lékaře znovu povzbudit, protože vlna solidarity oproti loňskému roku citelně opadla a chtěli jsme jim vyjádřit naše díky a podpořit je, aby vydrželi a neklesali na mysli,“ dodal druhý člen organizačního týmu.

Roztomilé přání přidala i malá Magdalénka Dobešová, která pomáhala tatínkovi i mamince Lence s přípravami i pečením. „Sestřičkám a doktorům přeji hlavně veselé Vánoce a šťastný nový rok,“ smála se a chlubila se zároveň svou ručně malovanou krabičkou s cukrovím, kterou vytvořila.

Prezenty si od dobrodinců převzala vrchní sestra Miriam Neužilová z oddělení Dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče a neskrývala dojetí. „Mockrát děkujeme, velmi jste nás potěšili a slibujeme, že vše spravedlivě rozdělíme,“ přislíbila.

Kapr nepatří do vany, upozorňují rybáři. Nejlepší volbou je nákup na sádkách

Množství cukroví a dobrot ji překvapilo. „Je to od všech, kdo se zúčastnili, moc hezké. Vůbec jsme to nečekali a je to pro nás úžasné překvapení, milé gesto a potěšení. Děkujeme, že se najdou lidé, kteří si naší práce váží a dokazují to také svými skutky,“ hodnotila Neužilová.

Velké poděkování poslala také bývalá pacientka, která vděčí personálu za záchranu života. „Doslova ji v nemocnici vytáhli hrobníkovi z lopaty, je to paní z naší vesnice, která zde byla hospitalizovaná. Také se zapojila do pečení, ležela tu přes devět týdnů, byla i v umělém spánku,“ sdělil její příběh Dobeš závěrem. Tato žena připravila pro tři oddělení, kde o ni pečovali, tři speciální balíčky jako výraz své vděčnosti.

Zaměstnancům nemocnice k vánočnímu překvapení přidali i vzkaz od srdce:

Dobrovolníci v rámci druhého ročníku akce Peču sobě, peču Tobě předávali ve středu 22. prosince své dary pro zaměstnance Nemocnice Jindřichův Hradec. Napsali zdravotníkům i srdceryvný vzkaz.Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Ve Stříbřeci kromě nich pekli také Novákovi, Šímovi, Milada Dobešová, Lucie Černá, Chlebcovi, Biňovcovi, Kotkovi, Jančurovi, Dana Blažková, či Bauerovi. Další pečivo a dobroty darovalo také mimo jiné Pekařství MPM v Lomnici nad Lužnicí, Šlápotovi z Chlumu u Třeboně, Stiborovi a paní Hessová z Libořez, Hajnovi z Mníšku, restaurace Šupina a Šupinka z Třeboně, Chmelařovi z Hrdějovic, Pánkovi z Českých Budějovic, Koubovi z Netolic a Lažiště a Hana Marková z Trhových Svinů.

Hlavní sestra Dana Velimská zmínila, že v současnosti v Nemocnici Jindřichův Hradec leží 26 lidí s koronavirem. „Z toho asi polovina neočkovaných, na ARU jsou jen neočkování a všechno mladé ročníky,“ sdělila smutně. V současnosti odeslali také tři vzorky na novou mutaci. „Máme zatím nepotvrzenou mutaci omikron, v laboratoři máme tři odběry, které odpovídají právě této nové mutaci,“ dodala Velimská. Podle jejích slov zdravotníky čekají ještě těžké časy, protože tento vir má dvojnásobnou virulenci a je mnohem agresivnější než varianta delta.