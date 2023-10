Hned tři výročí oslavili železničáři v sobotu 7. října: 120 let od zprovoznění trati Jičín - Turnov, 30 let od založení Klubu přátel železnic Českého ráje a 110. narozeniny parádní lokomotivy 310.0134. Zájemce povozil její mladší bráška, lokomotiva 423.0 přezdívaná Velký Bejček. Na nádražích v Jičíně, Libuni a Turnově byl pro cestující a přihlížející připravený doprovodný program, kulturní vystoupení, proslovy a výstavy.

Hned tři výročí oslavili železničáři v sobotu 7. října - 120 let od zprovoznění trati Jičín - Turnov, 30 let od založení Klubu přátel železnic Českého ráje a 110. narozeniny parní lokomotivy 310.0134 | Foto: Deník/Kateřina Chládková

Trať mezi Jičínem a Turnovem je v provozu od října 1903 a svého času byla posledním vystavěným železničním úsekem mezi Hradcem Králové a Turnovem, zároveň to byla i poslední soukromě vlastněná dráha na trase, ačkoliv ji od počátku provozoval stát.

Zdroj: Deník/Kateřina Chládková

Až do roku 1925 ji vlastnila společnost Místní dráha Jičín – Rovensko – Turnov, poté došlo k jejímu zestátnění. Zatímco o dvacet let starší dráha z Ostroměře končila na bývalém jičínském nákladovém nádraží, trať do Turnova začínala na dnešním osobním nádraží o pár desítek metrů vedle. Přestupující cestující proto museli přecházet mezi nádražími.

K propojení těchto dvou původních konců nikdy nedošlo, kolejiště obou nádraží byla propojena až v roce 1927, přičemž pro osobní dopravu byla zvolena novější budova dnešního osobního nádraží.