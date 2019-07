„Fízlácký doprovod je našim věrným společníkem, ale většinou si hledí svého a nebrání nám v rozdávání jídla,“ uváděli ostravští příznivci anarchistické iniciativy Food Not Bombs (Jídlo místo bomb) s tím, že v neděli se situace změnila. To po příchodu úřednice z vítkovické radnice kvůli „záboru veřejného prostranství“.

„Ženská si zavolala na posilu měšťáky, kteří nám obklíčili auto, ani nás nenechali v klidu rozdat jídlo, dohadovali se s námi a nakonec jeden z hladovějících zavolal státní policisty. Ti se ujali ještě větší buzerace,“ popisovali aktivisté s tím, že z druhé strany narazili na nepochopení. Nepovažovali se totiž za organizaci a neměli lídra.

Chybělo jim i ono povolení k „záboru“, v čemž byl podle vítkovické starostky Radomíry Vlčkové problém. „Nejsme vůbec proti pomoci potřebným, ať si rozdávají polévky. Ale musí k tomu mít souhlas s užíváním veřejného prostranství. Tvrzení, že tam pouze podepisují petici, k čemuž povolení nepotřebují, bylo účelové,“ konstatovala.

Starostka odmítala i tvrzení zástupců Food Not Bombs, že se její kolegyně z radnice představila u nádraží jako „tajemnice“. „Tohle by si úředník, zaměstnanec obvodu, nedovolil,“ podotkla. Naopak potvrdila zatčení jednoho z účastníků nedělní akce Policií ČR, a to kvůli blíže nespecifikované trestné činnosti. Byl celostátně hledán.

Obvod vyslal na místo úřednici i kvůli tomu, aby prověřila podněty od veřejnosti. „Občané si stěžovali, že se každou neděli přibližně od druhé hodiny odpoledne srocuje u nádraží cca padesát opilých bezdomovců, jež znečišťují okolí, obtěžují občany a znepříjemňují tím nedělní odpoledne,“ upřesnil Robert Šimek, tajemník radnice.

A na té by se mělo dnes kvůli Food Not Bombs jednat s ředitelem městských strážníků a v příštím týdnu i s aktivisty. „Chceme zjistit skutečný stav. Podle našich poznatků jde o skupinu vykázanou už dříve od nádraží v Přívoze, k níž se stahují bezdomovci požívající alkohol a odmítající služeb azylových zařízení,“ doplnila starostka.

Food Not Bombs každopádně vzkázala, že vydávání jídla z varnic u nádraží ve Vítkovicích bude pokračovat: „Budeme jezdit každou neděli, ať se jim to líbí či ne!“ Skutečnost, že s anarchisty jednala úřednice zastávající na odboru financí, rozpočtu a školství pozici „účetní, místní poplatky“ prý potvrdila snahu vytřískat jen peníze.

Food Not Bombs

Forma protestu proti drahým testům stále nových zbraní, vedle rozrůstajícího se hladu a zvětšujícím se počtům lidí bez střechy nad hlavou. Tak se charakterizovala před dvaatřiceti lety iniciativa anarchistů v USA nazvaná Food Not Bombs. Z amerických ulic či parků se rozšiřovala do světa, tuzemsko nevyjímaje. Praha, Plzeň, Jihlava, Liberec, Brno, Děčín, Hradec Králové, Karlovy Vary, Kolín, Olomouc, Ústí nad Labem, Pardubice, Prostějov, Kladno, Česká Lípa i Ostrava, tam všude už její aktivisté rozdávali jídla sociálně slabým a bezdomovcům. V duchu svého přesvědčení jim vařili ty vegetariánská či veganská.