Svíčková, vepřová se zelím nebo karbanátek s bramborem. Česká kuchyně se vrací na obědové menu do firem a domácností. Vyplývá to z údajů společnosti Dáme jídlo, které má Deník exkluzivně k dispozici. Západ bývalého severočeského kraje v tomto přehledu porazil východ. Lidé v Ústeckém kraji měli během pandemie o tato jídla větší zájem než v sousedním libereckém regionu.

Ve statistikách objednávání hotových jídel přes dovážkovou službu už řadu let vévodí v obou krajích pizza, česká kuchyně se dá ale považovat za letošního skokana roku. Zatímco na jaře při první vlně koronavirové pandemie byla až šestá v pořadí za kebaby, burgery, asijskou kuchyní a dalšími různými fast foody, v podzimní druhé vlně pandemie se vyšplhala v Ústeckém kraji mezi první tři nejžádanější. V libereckém regionu povylezla na páté místo.

Poctivý základ

Opětovný zájem o českou kuchyni chválí komisař projektu Czech Specials Ladislav Pertl ze Bžan na Teplicku. „Jako učitel začínajících kuchařů na hotelové škole ji podporuji. Česká kuchyně je dobrá, musí se ale dělat poctivě,“ komentuje vyučený kuchař s letitou praxí. Podle něj je důležitý především poctivý základ českého jídla. „Pokud chybí, vznikají různé paskvily. Když člověk ochutná některá rádoby česká jídla dovezená z restaurací, tak by plakal. Takže se není čemu divit, že si lidé raději nechají přivézt pizzu. Vědí přesně, co dostanou, jak to bude chutnat a navíc je to rychle hotové,“ podotkl Pertl.

Letošní koronavirová krize, která výrazně prodloužila denní dobu, kdy jsou lidé doma, zasáhla do logistiky firem rozvážejících hotová jídla. Ještě na začátku března byla největší poptávka po rozvozu pokrmů zejména o víkendech, kdy si lidé často nechtěli vařením ukrajovat z volného času. Na podzim ale posílily obědové špičky ve všední dny. Zatímco v lednu a únoru byl podle údajů společnosti Dáme jídlo v Libereckém kraji podíl poledních objednávek 38 % z celého všedního dne, během října a listopadu už to bylo 42 %. Podobně na tom byl také Ústecký kraj.

Na rozdíl od „první vlny“ lidé v podzimní části pandemie více zlenivěli. „Na jaře jsem se doma snažila při práci z domova jídlo neošidit. Poctivě jsem si vyvařovala každý den. Teď na podzim jsem ale rezignovala a jídlo si nechávám dovážet. Je to sice dražší provoz, ale zase mi to ušetří čas a navíc nemám doma bordel v kuchyni,“ řekla Milada Marná, která pracuje jako účetní pro firmy v Ústeckém kraji.

Obědy lidem přes výdejové okénko místo ke stolům servírovala přes poledne například liberecká restaurace U Poláků. Podle jejího vedoucího Petra Poláka je to pro gastronomický průmysl ale velmi omezený provoz. „Vaříme, vydáváme, ale s běžným chodem restaurace se to nedá vůbec srovnávat,“ smutnil restauratér. Lidé podle něj projevují zájem o českou kuchyni. Chodí si ale i pro pizzu, kvůli které do tohoto libereckého podniku aktuálně přesunuly pec z jiného firemního zařízení. „Vlastní rozvozy ale neděláme. Nevyplatí se nám to,“ podotkl s tím, že nespolupracuje ani s rozvážkovými službami. S těmi v obou krajích spolupracují především fast foody a pizzerie, pokud na to nemají vlastní zaměstnance a auta.

Hromady plastu

Lidé letos museli být doma častěji kvůli karanténám, nechtěnému přerušení výkonu zaměstnání nebo práci home office. Dlouhodobější letošní pobyt lidí v domácnostech, v důsledku čehož stoupají počty rozvozů, se negativně projevuje v produkci plastových odpadů. Hromady bílých plastových krabiček s jídlem letos místo talířů expedují z kuchyní klasické restaurace a hospody.

Právě kvůli prodejům přes okénko. „Tolik plastu, co jsem kvůli opatřením letos vyprodukoval, jsem neměl za řadu minulých let,“ prohlásil smutně Vlastimil Kratochvíl z teplické restaurace Pod Lampou. „Pouze ekologické obaly ale mít nemůžu. Nejsou nejlevnější, a v takovém množství by to zvedlo konečnou cenu za jídlo pro zákazníka,“ dodal. Lidé si ale k výdejnímu okénku mohli nosit i vlastní nádoby. Podobně jako jeho podnik nabízely možnost jídla do vlastních kastrůlků i další restaurace.

Nárůst produkce plastových nádob během pandemie potvrdil také liberecký restauratér Petr Polák. „Kontejner na plasty před naším stravovacím zařízením za běžného provozu v pohodě vydrží i měsíc, než se zaplní. Teď byl ale plný za pár dnů,“ vykreslil podnikatel negativní dopad pandemie na provoz restaurace.