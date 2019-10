Do užší architektonické soutěže se dostalo šest návrhů, mezi nimi i aréna ve tvaru hokejového puku nebo aréna pojatá spíše jako socha. "Vybraný návrh akcentuje areál jako soubor samostatných objektů, které umožňují prostupnost územím a dávají zástavbě příjemné městské měřítko. Tím návrh například posiluje význam parku, který se vlévá mezi budovy a také vytváří různorodá veřejná prostranství, která svou podobou posilují městský charakter areálu jako místa pro život a napomáhají spoluvytvářet bezpečné prostředí," uvedl radní David Beke, manažer výstavby Horácké multifunkční arény.

Architekti se zaměřili na to, aby objekt zapadl do městské zástavby. Nechali zimáček jako jeden objekt, od arény oddělili i budovu, kde bude administrativní zázemí, restaurace a posilovna. Celý návrh pojali tak, aby místo žilo od rána až do večera, lidé tam mohli trávit více času.

Nejen na hokejovém zápasu nebo na koncertu. "Arénu koncipujeme tak, že hlediště pojme 5 600 diváků, kteří budou tvořit jeden obrovský kotel. Tribuny totiž lemují po 360 stupních hrací plochu. Využili jsme i typické barvy Dukly, které se do našeho návrhu také promítly. Bez toho to prostě nešlo. Dalším důležitým aspektem je začlenění arény do města. Naší ambicí bylo vytvořit kompaktní stavbu, která nebude v území bariérou, ale bude přirozeně rozvíjet kvality parku a přilehlých ulic. Je to náš první zimní stadion. Určitě je dobře, že stadion zůstane v srdci Jihlavy, kam patří. Město i díky tomu bude dál žít," řekl k tomu jeden z autorů vítězného návrhu Ondřej Chybík.

Návrh, který zvítězil, ale úplně není ještě finálním řešením. Pokud se město s architekty domluví na spolupráci, bude následovat dopracování studie, která může doznat dílčích změn. Město odměnilo vítězný návrh částkou jeden a půl milionů. Druhý v pořadí, hala ve tvaru puku společnosti Projektil Architekti, získal milion a třetí návrh od architektů Jakuba Našince, Aleše Kubalíka, Josefa Kociána a Veroniky Sávové dostal odměnu ve výši 850 tisíc. Vybraná šestice návrhů bude na stadionu vystavena do konce října.

Nyní běží lhůty pro podávání námitek od účastníků soutěže. Poté budou následovat další fáze. Nová aréna vznikne na stávajícím místě. Starý stadion zmizí, pokud půjde vše dle plánu, má demolice začít na podzim roku 2021. Stavba nové arény bude trvat dva roky. Střecha Horáckého zimního stadionu, která se nachází ve špatném technickém stavu, má životnost do roku 2022.

Náklady se budou pohybovat kolem jedné miliardy korun. "Věříme, že pro město je výhodnější udělat novou arénu na stávajícím místě. Jedná se o velký zásah do rozpočtu města, budou probíhat jednání na mnoha úrovních, co se týče ufinancování celé akce. Téma, které se také pořád vrací, je otázka privatizace Dukly. Chceme, aby do klubu vstoupil partner, který pomůže se o značku Dukly starat. Nechceme jako město o značku přijít, své nejvýznamnější značky si město váží. Privatizace má vést k rozvoji hokeje, značky a stadionu," sdělila primátorka Jihlavy Karolína Koubová.

HMA má primárně sloužit pro hokej, ale má být otevřená veřejnosti. Můžou se tam konat nejrůznější akce, od těch sportovních po ty kulturní a společenské.