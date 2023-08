/VIDEO/ Festival pouličního umění Komedianti v ulicích pokračoval v Táboře i přes nepřízeň počasí. Některá vystoupení se nekonala, většina programu se však přesunula do centra na Žižkovo náměstí. Podívejte se s námi na úžasnou provazochodkyni z Argentiny a také duo extrémních a vtipných uruguaysko-argentinských fakírů.

Jihoameričané rozproudili Tábor. Doma to nedělejte, je to nebezpečné, varovali | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Ačkoliv celou sobotu zalíval druhé největší jihočeské město intenzivní déšť, dorazilo na 12. ročník Komediantů v ulici množství skalních fanoušků. Zrušena byla dvě odpolední vystoupení, Cirk La Putyka: Boom a Holektiv: Lekce špičkování. To však Táboráky a zájemce o kulturu ze širokého okolí neodradilo, a přišli si užít posunutá čísla. Od 17.30 hodin šlo o argentinskou provazochodkyni jménem Espuma Bruma se show rOdandO, na níž navazovala dvojice Jeremias Montero a Martin Alarcon Haro, kteří si říkají Estupida Compañia.

Espuma Bruma je původně učitelka literatury, v roce 2010 se rozhodla jít za svým snem a od té doby cestuje po světě s lanem, křišťálovou koulí a bublifukem v kapse. „Jsem z Argentiny, loni jsem byla poprvé v České republice, je to tu úžasné, miluji to tu,“ zmínila s tím, že jí tu chutná hlavně jídlo. „V Táboře vystupuji ještě v neděli, přijďte, třeba nebude pršet,“ zvala přítomné.

VIDEO: Královna karnevalu v Riu de Janeiru dotančila až do Brna. Podívejte se

Dvojice Stupidní společnost, jak zní v překladu ze španělštiny Estupida Compañia, konstatovala, že neumí vůbec náš jazyk, ale snaží se. „Ahoj a moc děkuji, zvládáme,“ smáli se Jeremias a Martin. Pochází také z Jižní Ameriky, jeden z Argentiny, druhý z Uruguaye. „Prosíme děti, aby to, co viděly, doma nezkoušely. Je to skutečně nebezpečné,“ upozornili na extrémní triky, které předvádí.

Zejména šlo o vrhání nožů na cíl, práskání bičem do balonků, chození a ležení na hřebících a střepech z lahví, či polykání ohně a šavlí. „To, co jste viděli, je umění, naše práce a náš život,“ konstatovali umělci. Po show, kterou absolvovali v dešti, jim návštěvníci mohli poděkovat i dobrovolným příspěvkem do klobouku, nebo se s nimi vyfotit. Mezinárodní festival pouličního umění pokračuje i v neděli.