/ANKETA/ Vzdělání rodičů, jejich příjem, rodinné prostředí. To vše podle odborníků stojí za výsledky, kterých děti dosahují ve školách. Jihomoravští žáci a studenti je mají podle zprávy České školní inspekce, kterou má Deník Rovnost k dispozici, velmi dobré. Problémem v kraji je záškoláctví.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

V různých testech většina školáků z jižní Moravy dosáhla lepších výsledků než děti z většiny ostatních krajů země. „Faktorů úspěšnosti je více a souvisejí s žáky, rodiči i učiteli. Oproti některým jiným regionům působí v Jihomoravském kraji vyšší podíl učitelů, kteří učí to, co sami na vysoké škole vystudovali, což má dopad na kvalitu výuky. Také podíl mladších učitelů je tady příznivější než jinde. Typická je také větší podpora, motivace či snaha rodičů zapojovat děti do mimoškolních aktivit a podněcovat je k lepším výsledkům,“ shrnul ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.