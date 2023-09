Dnes sedmačtyřicetiletý Josef Mikáska začal s lovem autogramů slavných lidí, když mu bylo 11 let. „Tehdy jsem si odnesl svůj první podpis Petra Muka. Po letech jsem se s ním znovu sešel v Praze, kde jsem provozoval na Národní třídě Klub X. Vyprávěl jsem mu, že jeho autogram je první v mé tehdy už rozrůstající sbírce,“ směje se sběratel.

Josef Mikásek a představitel jedné z hlavních postav série Harry Potter Rona Weasleyho, anglický herec Rupert GrintZdroj: se svolením Josefa Mikáska

Po sametové revoluci se otevřely dveře i do světa. „Tehdy vycházel časopis, kde byly zveřejňovány i adresy slavných hollywoodských herců. Sedl jsem a psal jsem si o podpisy,“ vzpomíná.

A tak mu do sbírky přibyla i první tři jména světových herců. „Najednou jsem držel v ruce podpisy Clinta Eastwooda, Johna Travolty a Woody Allen. Tehdy jsem věděl, že takových podpisů už bude jen přibývat.“

Figurky jako investice

Jak jich opravdu přibývalo, začal přemýšlet, jak je představit lidem. Tak, aby neukazoval jen papírky. „A tak jsem vstoupil i do světa originálních předmětů k filmům. Od muzikantů zase chci mít podepsané desky, nosím sebou minimakety kytar, na které chci podpis. Tady je model parní lokomotivy z Harryho Pottera. Podpisy jsou na ní, na kolejišti,“ popisuje.

Některé z figurek mají podle sběratele daleko větší cenu, než v době jejího nákupu. „Je to i svým způsobem investice. Třeba sousoší princezny ze seriálu Hra o trůny vyšlo, jako jiné podobné předměty, v limitované verzi asi 300 kusů pro celý svět. Na YouTube jsem viděl, že spousta majitelů ji nedokázala složit, hodně praskala noha jednoho z draků,“ konstatuje.

Další místnosti v jeho muzeu jsou věnované hudbě. Návštěvník tu najde alba a suvenýry s podpisy světových umělců od Erasure po Metallica. „To je asi moje nejoblíbenější část sbírky. Mám rád hudbu většiny modernějších žánrů od Beatles dále,“ přiznává.

Díky lásce k hudbě a spoustě známostí, které si při honbě za podpisy slavných nadělal, se dokonce přednedávnem přichomýtl i k natáčení videoklipu uznávané americké zpěvačky a skladatelky LP. Klip vznikal v Praze a známá Josefa Mikáska pracovala ve filmovém štábu „Potřebovali zahrát trochu vyšinutého sběratele podpisů. Říkám: to nemusím hrát, to je můj život. A tak jsem sbalil rodinu, zahráli to a už se těšíme na klip, který by měl mít premiéru snad za pár dní,“ chlubí se.

Plány do budoucna

PopCulture muzeum v Jilemnici je v současné době otevřeno jen pro objednané zájemce. Během měsíce se to ale má změnit. „Chybí nám bar s občerstvením, to musíme dotáhnout. Součástí muzea pak bude i prodejna suvenýrů vztahující se k pop kultuře. Budeme pořádat besedy se známými osobnostmi, a to i zahraničními. Rád bych, aby se na sále muzea odehrávaly i exkluzivní koncerty pro pár diváků,“ plánuje Josef Mikáska.