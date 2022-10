Otužilecká veselka: Pár si řekl své ano v jeskyni, prstýnky byly na ledu

Před několika lety začal Martin Hanáček chodit s partou otužilců z Blanska a okolí plavat do zatopeného lomu. Otužování a později zimnímu plavání profesionální hasič doslova propadl. To ještě netušil, jak mu změní život. Na druhém konci republiky to měla podobně paní Lucie. Stejnému koníčku se věnovala ve skupině Promrzlé pyjavice od řeky Malše v Českých Budějovicích.

Otužilci a zimní plavci Martin a Lucie měli svatbu v jeskyni ve Sloupu na Blanensku. Po obřadu si šli s přáteli zaplavat do zatopeného lomu v Šošůvce. | Foto: se souhlasem Dalimila Marka

A jak to bylo dál? Mezi oběma při setkání na společných akcích přeskočila jiskra. Výsledkem se stala svatba, jak jinak než v otužileckých kulisách. „Jako otužilci spolu trávíme mimo závodů i prodloužené víkendy. Loni v zimě jsem na chatě v Horské Kvildě požádal přítelkyni o ruku. Při ranní rozcvičce na sněhu v plavkách. My otužilci jsme totiž trochu praštění. Kamarádi udělali ze svíček velké srdce a obstoupili nás v kruhu. Bylo to super,“ vzpomíná na netradiční žádost o ruku Hanáček. Do roka vystrojili veselku. Původní plán svatebního obřadu v Punkevních jeskyních a následné plavání tamní říčkou neklapl. V záloze byla Eliščina jeskyně v nedalekých Sloupsko-šošůvských jeskyních. „Kamarád Andrej Dzuba ze Šošůvky navrhl, že po obřadu můžeme všichni vyrazit na koupání do zatopeného lomu v obci, kde bydlí,“ dodává novomanžel. Na svatbách jsem se domlouval přímo z lešení, říká majitel svatební stodoly Jakmile minulou sobotu skončily v jeskyních prohlídky, šlo se na věc. Místo rozezněla hudba. Ne však tradiční svatební melodie, ale metalové skladby v kytarovém a symfonickém provedení od skupin Iron Maiden nebo Accept, plus Vangelis. „Iron Maiden jsou moje srdcovka. S manželkou jsme byli ještě před svatbou na jejich koncertu. Ti prostě na naší svatbě zaznít museli, stejně jako kapela Accept,“ usmívá se Hanáček. Prstýnky s ledem Tácek se snubními prstýnky lemovaly po stranách kostky ledu. Parta otužilců novomanželům zazpívala vlastní písničku v doprovodu kytary. Ženich přenesl nevěstu přes práh jeskyně, nasedli do džípu, ke kterému byly přivázané plechovky a vzhůru do zatopeného lomu v Šošůvce. Tam na Hanáčka čekalo po krátké pauze velké překvapení. „Když mě svatebčané konečně pustili do lomu, volali, že mám zásah. Manželka plavala uprostřed lomu v šatech na lehátku se stříškou. Andrej Dzuba byl převlečený za vodníka. Řekl, že mi ženu ze svého království vydá, ale musím si pro ni doplavat,“ popisuje svatební veselí v otužileckých kulisách muž. Olympijská vítězka měla svatbu v Rokytnici. Eva Samková si vzala herce Adamczyka Když manželku dopravil na lehátku bezpečně ke břehu, dostal cylindr a stejně jako žena šátek na oči. Novomanžele jako krále a královnu čekalo další překvapení. Otužilci pro ně sehráli divadelní přestavení. Na břehu jako baleťáci a později i ve vodě jako akvabely. To už v lomu plavali všichni. „Pak jsme se přesunuli na grilování a karaoke. Jedlo se, pilo a hodovalo až do rána. Bylo to naprosto perfektní a všichni jsme si svatební veselí moc užili,“ uzavírá povídání Hanáček.

