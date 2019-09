Ústřední telekomunikační budova (ÚTB) z konce sedmdesátých let minulého století, která i s anténou dosahuje výšky 96 metrů, by měla podle plánů developera jít k zemi a na pozemku v blízkosti bývalého nákladového nádraží vyrostou unikátní rozvlněné věže od Jiřičné. Nejnižší z věží má mít kolem 80 metrů, prostřední podle architektonických plánů měří zhruba 90 metrů a nejvyšší nepřesahuje 100 metrů.

„Záměr Central Group na bytovou výstavbu je pokračování výstavby v okolí Olšanské ulice salámovou metodou,“ uvedl zastupitelský klub Zelených po úterním jednání, kde byly připomínky žižkovské radnice schváleny. Praha 3 požaduje, aby hlavní město připravilo urbanistickou a dopravní studii, která prověří ideální kapacitu výstavby v tomto území. Jinými slovy - bez studie Jiřičné věže nechceme, vzkazují komunální politici.

Problémem je, že na parcelách Nákladového nádraží Žižkov (NNŽ) má vzniknout v budoucnu obytná čtvrť pro skoro patnáct tisíc lidí. Městská část k tomuto projektu už dříve vydala stanovisko, v němž požaduje například vybudování škol či vedení plánované linky metra D přes Žižkov.

Podle předsedy radničního výboru pro územní rozvoj Matěje Žaloudka (Zelení) už teď je kapacita stávajících tramvajových tratí na hraně. „Tramvaj číslo devět je plná. Podobně problémové je i zahlcení okolních ulic (zejména ulice Želivského) individuální automobilovou dopravou,“ dodal Žaloudek s tím, že potřeba je zajistit také občanskou vybavenost.

Pidimužici ve srovnání s Londýnem

„Nejde o výšku, ale o to, kolik se tam dá postavit podlažní plochy. Chceme infrastrukturní stavby, které nám dají záruky,“ shrnula pro server Aktuálně.cz mluvčí radnice Michaela Luňáčková. Sama autorka návrhu tvrdí, že výškové budovy se do prostředí horního Žižkova hodí. „Věže jsou dominantou, která není nijak přehnaná. Když to srovnám s Londýnem, tak to jsou takoví pidimužíci, ale pro Prahu člověk musí být velice opatrný,“ řekl Jiřičná v rozhovoru pro iDNES.cz.

Také podle investora, firmy Central Group, je pozemek bývalého Telecomu (nyní CETIN) na výškovou zástavbu vhodný. To ostatně už prokázala i proběhlá mezinárodní soutěž, kdy se většina návrhů pohybovala kolem 100 metrů a často až do 130 metrů. „Kde jinde by měly vznikat vyšší stavby než na místě, kde už dnes stojí výšková telekomunikační budova a kde jsou na dominantní stavbu všichni v Praze už zvyklí,“ položil už dříve řečnickou otázku Dušan Kunovský, majitel developerské společnosti.

Kunovský reprezentoval Central Group také na středeční debatě v kině Aero, kterou pořádal občanský spolek Tady není developerovo. Velký sál byl zaplněn zhruba z jedné třetiny. Tříhodinová diskuze se odehrála v přátelské atmosféře. Architetka Kateřina Čechová poznamenala směrem ke Kunovskému, že za komplikace si může jeho firma tak trochu sama, když projekt představila veřejnosti bez konzultace s úřady samosprávy.

Radní městské části však čelí kvůli věžím od Jiřičné kritice opozice. „Blokujete další výstavbu v oblasti Olšanské ulice a stejně tak se s vašim přístupem nedokončí oblast NNŽ. Lidé budou čekat další desítky let a oblast bude neutěšená a chaotická jako nyní,“ napsala Lucie Vítkovská z ODS na oficiální facebookové stránce Prahy 3. „K plánům developerů chceme přistupovat: 1) s péčí řádného hospodáře (dvakrát měř a jednou řež) 2) v kontaktu s veřejností. Bez potřebné infrastruktury se mohou na první pohled skvělé plány změnit v pořádnou noční můru,“ odpověděla radnice.