Víte, co mají společného herečka Jiřina Bohdalová, opera Prodaná nevěsta, město Teplice a britská královna Alžběta II.? Jsou k vidění v unikátní růžové zahradě, kterou v Sedlici na Pelhřimovsku už šest let s láskou a elánem opečovává Jana Jankovská.

Růžová zahrada v Sedlici. | Video: Deník/Zuzana Musilová

Začalo to před lety nenápadně s obyčejnou růží, kterou má doma každý. Postupně Jana Jankovská klasickou zahradu se záhony plnými zeleniny a vyřádkovanými bramborami proměnila v unikátní sbírku tří stovek odrůd jedné květiny.

Vzniklo tak jedinečné místo, kde dominují růže v různých podobách a které je jako stvořené pro odpočinek a relaxaci. Na ploše přibližně dva a půl tisíce metrů čtverečních kolem rodinného domu najdete například růže se jmenovkami Jiřina Bohdalová, Prodaná nevěsta, Obětem komunismu, Obětem masakru ve Vukovaru a další.

Tipy na víkend na Jihlavsku. Festivaly, havíři jdou na pouť, multikáry mají sraz

Je tu také růže věnovaná zlaté svatbě královny Alžběty II. a prince Filipa nebo růže speciálně vyšlechtěná pro město Teplice. Ke každé květině se váže nějaký příběh.

„Teplice mají svoji růži, na kterou dokonce lákají turisty. Je už tedy i v Sedlici, mám ji nově a uvidím ji kvést poprvé. Pak tu jsou třeba růže od známého šlechtitele Jana Böhma, který je věnoval svým dětem, manželce a rodičům. Mám tu tedy Lidku, Anču, Máňu a Slávu Böhmovy. Svoji růži má i herečka Jiřina Bohdalová, která ji osobně pokřtila,“ ukazuje některé zajímavosti ze své zahrady Jana Jankovská.

Na předzahrádce, na dvoře před rodinným domem i na zahradě je využité doslova každé místo. Prostor pro další rostliny se tu i tak ještě najde. Uvidíte tu bohaté anglické růže, chlupaté růže mechovky i růže s drobnými kvítky, které královnu květin skoro ani nepřipomínají.

„Růže je ideální rostlinou do této doby. Koření hluboko, vodu si najde a nepotřebuje tolik zalévat. Historické odrůdy, které mohou být staré i dvě stě let, jsou náchylnější na nemoci, modernější odrůdy jsou více odolné. Obecně ale růže nepotřebuje tolik péče. Snažím se v zahradě používat co nejméně chemických hnojiv a prostředků,“ popisuje starost o zahradu věnovanou královně mezi květinami Jana Jankovská.

Magická zahrada uprostřed rušné Telče. Pro majitelku je vzpomínkou na rodnou ves

Vedle růží má na záhonech například i traviny, další květiny nebo třeba drobné jehličnany. „Díky tomu, že nejsou záhony jednolité, vynikne krása růží. Chci, aby moje zahrada měla nějaký koncept a nebyla kýčovitá,“ doplňuje k tomu pěstitelka ze Sedlice.

Na zahradě je několik míst pro relaxaci a zákoutí s lavičkami, kde se majitelé mohou posadit, vychutnat si krásu tohoto místa a třeba jen tak sedět a poslouchat zvuky přírody. Jak říká Jana Jankovská, zahrada má svoje kouzlo za každého počasí.

A na závěr dodává, že růže by měly zůstat na zahradě, kde naplno vynikne jejich krása. „Domů do vázy si je netrhám, to je podle mě škoda,“ uzavírá Jankovská.