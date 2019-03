Patrový dům na náměstí Dr. E. Beneše je nepřehlédnutelný, protože s pěticí štítů působí jako řada provázaných domků. Postavený byl teprve před osmnácti lety. Městu ho nabízí společnost Gorenje - real, která ho původně koupila za 27 milionů korun.

Město jeho uvažovanou koupí sleduje více cílů, jejich společným jmenovatelem je ale především snaha o oživení náměstí. Tedy aby lidé měli důvod chodit do centra a zdržovat se tam.

„Chceme dům koupit, aby to neudělal někdo jiný a nezdevastoval ho. Přece jen stojí na náměstí. Obáváme se také, že by cukrárna a mateřské centrum Archa dostaly výpověď, protože by je tam nový majitel zřejmě nenechal za nájem, který platí dnes,“ “ nastínila místostarostka Dana Jurštaková (ODS).

Zatím v budově sídlí také banka Moneta, ta ale na konci března odchází. Na městu by tak bylo, aby tyto a další prostory vhodně využilo.

„Uvažujeme, že bychom tam přestěhovali městskou policii, protože je v nevyhovujících prostorech. V Horníku, kde je dnes, bychom to museli řešit nákladnou rekonstrukcí. Prostory na náměstí jsou ideální a město by vyšly levněji,“ dodala místostarostka.

Opozice by raději restauraci či obchody

Taková varianta však není podle opozičního hnutí Náš Jirkov šťastná. „Všichni chceme, aby centrum Jirkova trochu ožilo. Sídlo městské policie tomu ale příliš nepomůže, lidem na náměstí chybí hlavně restaurace, obchody a kavárna,“ myslí si zastupitel Bedřich Fryč.

Problém vidí také v dalším využití komplexu Horníku. „Jestli se strážníci odstěhují, zbyde objekt, který se bude jen těžko pronajímat. Mnohem hůř než prostory na náměstí,“ je přesvědčený.

Osud bankomatu

Další neznámou je, jestli i po odchodu Monety v domě na náměstí zůstane alespoň bankomat. Peněžní ústav původně přislíbil, že by zajistil takový, který umožňuje i vklady hotovosti, město o něj ale podle všeho nebude mít zájem.

„Znehodnotil by prostory, které bychom chtěli pronajmout. Vstupuje se k němu ze současné banky, takže bychom museli přizpůsobit vchod a přistavět příčku,“ vysvětlila místostarostka. „Proto bychom nejraději, kdyby tam opět vznikla pobočka nějaké banky,“ dodala.

Pokud zmizí bankomat, lidé nebudou moct na náměstí Dr. E. Beneše využívat žádné bankovní služby. Kromě toho, že odchází Moneta, se kvůli rekonstrukci dalšího domu musela dočasně odstěhovat také Komerční banka. Je teď v Kostelní ulici.