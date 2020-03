Česko se v pondělí probudilo do celostátní karantény, kterou vyhlásila menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) až pozdě večer. Magistrát po vládním nařízení o zrušení parkovacích zón vyzval, ať lidé používají auto jen v nejnutnějších případech. Ale co mají dělat Pražané, kteří vlastní dopravní prostředek nemají a do zaměstnání by pěšky nedošli? Takovým nic jiného než využít MHD nezbývá.

Online reportáž

Metro a tramvaje (s výjimkou nostalgické linky 23) jezdí bez omezení. „Tramvaje určené pro tuto linku už jsou totiž dámy v požehnaném věku a patří do rizikové skupiny, tak je radši necháváme doma v bezpečí vozovny,“ vysvětlil vtipným tónem organizátor dopravy. Autobusy jezdí podle jízdních řádů s mírným omezením hlavně ve špičkách – „prázdninový provoz“ ostatně měla většina autobusových linek už celý leden a únor. Příměstské linky by měly jezdit bez školních spojů podobně, ačkoliv Středočeský kraj nařídil ještě větší redukci jízdních řádů.

V pondělí v poledne přišla ohledně pražské MHD významná novinka. Od půlnoci z pondělí na úterý bude platit, že zakrytá ústa a nos musí mít v pražské MHD všichni. Prostřednictvím twitterového účtu o tom informoval primátor Hřib. „Ať už máte zdravotnické roušky, vlastnoručně vyrobené roušky nebo využijete třeba šálu - všechno je lepší než nic!“ napsal.

Cestující budou podle primátora informování prostřednictvím informačních tabulí a rozhlasem ve stanicích metra. Nedodržování se bude v úterý řešit pouze domluvou. V krajním případě bude moci řidič cestujícího vykázat z prostředku MHD. „Očekávám ale, že to lidé budou dodržovat, je to ve prospěch jejich zdraví,“ řekl Hřib.

Utlumení linky na letiště a do zoo

Ropid se chystá postupně omezovat letištní linku 119, protože „od pondělí nebude mít téměř koho vozit“ a od úterý z podobných důvodů bude jezdit méně spojů na lince 112, která má konečnou zastávku u zoologické zahrady. Vlaky a přívozy, které jsou součástí Pražské integrované dopravy (PID), fungují rovněž bez omezení.

„Prosíme abyste nepodceňovali vážnost situace. Zbytečně neriskujte. A nezapomeňte podporovat druhé,“ uvedl Ropid na oficiálním twitterovém účtu během pondělí. Ještě na konci minulého týdne zveřejnil několik pokynů pro cestující:

Dodržujte základní pravidla osobní hygieny (mytí rukou, kašlání do rukávu, používání jednorázových kapesníků).

Při čekání na zastávce i ve vozidle dodržujte odstup od ostatních, vyvarujte se fyzického kontaktu.

Pokud je to možné, posaďte se. Není-li volné místo k sezení, zkuste se madel v metru a ostatních dopravních prostředcích přidržovat předloktím, nikoliv rukama.

Minimalizujte hotovostní platby.

Nestyďte se za rukavice nebo roušku.

Respektujte ochrannou zónu ve vozidle vymezenou řidičem, nepoužívejte přední dveře.

„Ještě na závěr připomínáme, že do autobusů na území Prahy už nenastoupíte předními dveřmi, ochráníte tak naše statečné řidiče v první linii,“ dodala magistrátní firma v nedělním facebookovém příspěvku. Jenže na základě diskuze vyvstal zásadní problém pro řidiče autobusů, které obsluhují linky do okolí hlavního města. „O způsobu odbavení rozhoduje objednatel dopravy, v tomto případě Středočeský kraj, který zatím o změně nerozhodl,“ tvrdí Ropid.

Už v pátek jeden z dopravců patřících do systému PID zareagoval po svém. Nina Kulhánková z kladenské firmy Expres Car na facebookovém profilu společnosti uveřejnila příspěvek, že „řidiči mají přísně nakázáno vyhodit z autobusu cestujícího, který kašle a jeví známky jakéhokoliv nachlazení či nemoci.“ Mnoho cestujících se – celkem pochopitelně – vyděsilo. Co když potřebují dojet k lékaři s jiným problémem, než je infekce COVID-19? Nebo co když si jedou udělat testy na koronavirus na některé z odběrných míst? Kašlat mohou také astmatici či lidé s alergiemi.

Během pondělí se na sociálních sítích objevila svědectví cestujících, že některé spoje byly během ranní a dopolední špičky plné podobně jako v běžném režimu. Týkalo se to údajně linky 398 jezdící z Poděbrad na Černý Most. Ve jednom z autobusů linky 119 z Nádraží Veleslavín bylo také hodně cestujících – někteří směřovali do práce, mnoho z nich však byli turisté.

„Bohužel v současnosti není v našich silách kontrolovat v terénu zavedená opatření,“ omlouval se Ropid twitterovým uživatelům s tím, že je potřeba se obrátit vždy na konkrétního dopravce, který zaměstnává řidiče.

V pražské MHD už jen povinně se zakrytými ústy a nosem! ?

Ať už máte zdravotnické roušky, vlastnoručně vyrobené roušky nebo využijete třeba šálu - všechno je lepší než nic! Nařízení platí o půlnoci z pondělí na úterý. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) March 16, 2020

Čtenářka Pražského deníku, která ráno absolvovala cestu do práce ze Žižkova do Vršovic, sdělila: „Všimla jsem si, že lidé na zastávkách byli dva metry do sebe. Tramvaj byla poloprázdná, takže také dodržovali odstup. Madel se drželi přes rukáv. V autobuse pak byla situace podobná. Potkala jsem asi tři lidi s rouškou.“

Od úterý už by naopak v MHD neměl být nikdo bez zakrytých úst a nosu. „Zároveň je zrušen prodej i kontrola jízdních dokladů řidičem. doporučujeme si jízdenku obstarat pomocí mobilní aplikace PID Lítačka nebo v jízdenkovém automatu,“ informoval Ropid.