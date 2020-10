Situace je poměrně vážná: Pacienti s hepatitidou A, která se minulý týden rozšířila z kantýny u českobudějovického hlavního nádraží, zaplnili stanici pro infekční pacienty v nemocnici v Českém Krumlově. Zatím jich tam mají třicet dva.

„Spustili jsme akci Kulový blesk: nové oddělení na nově rekonstruované Léčebně pro dlouhodobě nemocné, která je zatím prázdná, by mohlo vzniknout už ve středu,“ informoval Jindřich Florián, ředitel Nemocnice Český Krumlov.

Pacienti se žloutenkou totiž zaplnili jedno celé patro krumlovské interny, kde byla připravena stanice pro pacienty s covidem. Lidé na lůžcích s jinými potížemi byli z interny přestěhováni například na oddělení následné péče nebo na část chirurgického oddělení.

Pacienty s covidem, výměnou za to, že se starají o „žloutenkáře“, posílají Krumlovští na infekční oddělení do Budějovic.

První vlna onemocnění

Do Krumlova zamířila v pondělí dopoledne lůžka ze Strakonic a Písku, vezou je hasiči. „Nemáme k nim ale ještě personál, paní doktorka Roithová, předsedkyně představenstva Jihočeských nemocnic, slíbila, že se pokusí domluvit s armádou, jestli by nám neposkytla šest až devět zdravotníků, abychom mohli doplnit směny, které by se staraly o další pacienty s hepatitidou na LDN,“ doplnil Florián.

Jihočeští hygienici čekají, že pacientů se žloutenkou bude dál přibývat, v pondělí dopoledne měli hlášeno zatím 36 případů. „První expozice byla kolem 2. září, a zatím šlo tedy o první vlnu onemocnění,“ dodala Kvetoslava Kotrbová, šéfka Krajské hygienické stanice České Budějovice.