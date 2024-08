„Úbytek máme oproti zámku v Lednici více jak dvojnásobný. Řekl bych, že až dvacet procent. Osobně to přičítám tomu, že se opravuje silnice na průtahu městem. Kulantně řečeno, pro turistický provoz dost nešetrným způsobem. Lidé se nyní Valticím spíše vyhnou, o letních prázdninách chtějí trávit čas někde, kde je hezky, a kde je pořádek. A to tady teď zkrátka není,“ sdělil kastelán valtického zámku Richard Svoboda.

Osmiprocentní propad přidělává místním mírné vrásky. „U nás je to poměrně velký úbytek,“ poznamenala kastelánka.

Turistů v Lednicko-valtickém areálu totiž ubylo. A potvrzují to i statistiky. „Od začátku sezony do konce července k nám přišlo 177 108 lidí. V loňském roce to bylo za stejné období 190 732 návštěvníků. To je tedy pokles o více jak třináct a půl tisíce,“ vyčíslila kastelánka lednického zámku Ivana Holásková.

Lodě Jaroslava Martinka vozí návštěvníky v lednickém zámeckém parku již šestadvacátou sezonu. V loňském roce přepravili kapitáni 1. Plavební mezi zámkem, minaretem a k Janovu hradu na sto tisíc lidí. Po polovině letních prázdnin to zatím vypadá, že letos jich bude o něco méně.

Méně turistů letos není jen v zámcích, ale v celém areálu, který je více jak čtvrt století zapsaný na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Je jižní Morava drahá?

„Lidí je míň, a to všude. S kým mluvím, ten mi to potvrdí. Turisticky lákavé cíle jako lodičky, zámky, dravci nebo koníci jsou na tom ještě relativně dobře, byť i my jsme zaznamenali pokles výraznější, okolo dvaceti procent. Hůře jsou na tom ubytovatelé, restauratéři či prodejci občerstvení,“ konstatoval Martinek.

Lidé podle něj šetří: „Sice mají chuť cestovat, ale rozmýšlejí se, za co peníze utratí, což je pochopitelné. Vždyť ceny na jihu Moravy jsou srovnatelné s dovolenou někde na jihu u moře. Stále častěji vídáme, že si rodiny s sebou nosí svačiny.“

Jeho slova potvrdila i Holásková: „Jižní Morava je drahá. Úbytek opravdu zaznamenaly všechny podnikatelské subjekty kolem. Různé atrakce, ale i prodejci zmrzliny nebo drobného občerstvení v parku. Denně chodím přes Lednici a i já vnímám, že lidí je zde podstatně méně. A to také těch, kteří třeba nenavštívili zámek, ale šli se alespoň projít do parku.“

Faktorů může být několik. „Nechci spekulovat. Je ale možné, že lidé zamířili na dovolenou do zahraničí. Může to být i z důvodů ekonomických, protože Lednicko-valtický areál nepatří k nejlevnějším místům u nás. Stejně tak mohou hrát roli extrémy počasí, především horka. Vedro, které tu v létě panuje, není zrovna ideálním k návštěvě památek. Nebudeme asi daleko od pravdy, když řekneme, že pokles návštěvnosti je kombinací všech těchto faktorů,“ zamyslel se Svoboda.

close info Zdroj: se souhlasem Vlastimila Vojáčka zoom_in Polární záře nad lednickým zámkem

Že by mohla být na vině i výše vstupného, se ovšem kastelán nedomnívá: „Subjektivně podle mě nehraje roli, jestli je vstup o dvacet korun levnější, nebo dražší, ale tvrdit to nemohu. Podle mého jsou nynější ceny za návštěvu památek poměrně dost vysoké a nějaký čas by se na ně sahat nemělo.“

Podnikatelé: Není to průšvih

Vzhledem k extrémní turistické zátěži jižní Moravy v dřívějších letech však řada podnikatelů letošní úbytek návštěvníků nevnímá negativně.

„Není to průšvih. Pokud nejde o pokles padesátiprocentní, pak je to dle mého ještě v pořádku. Poslední roky jsme prožívali extra silná léta, kdy už toho na nás bylo často až příliš. Nyní máme díky mírnému poklesu možnost postarat se kvalitně i o turisty, kteří k nám přijdou. Nejsme tolik ve stresu,“ poukázal na pozitiva Martinek.

Faktem také je, že se turistická sezona prodlužuje. „Letos jsme se začínali plavit už v březnu a lidi budeme vozit až do konce listopadu. Otevřeno bude i v zámku. Myslím si, že řada lidí k nám začne jezdit mimo hlavní turistickou sezonu. A bude si užívat, že zde není tak narváno. Za mě tedy není nic ztraceno, čísla můžeme ještě nahnat,“ uzavřel jednatel 1. Plavební.