Jižní Morava – Na jižní Moravu se od noci na úterý snáší sněhová pokrývka. Cestu do práce komplikuje řidičům i těm, kteří se kvůli sněhu rozhodli nechat auto raději doma a vyrazili hromadnou dopravou. Regionální doprava má problémy především na severu kraje, některé trasy jsou zcela neprůjezdné.

Od pěti hodin ráno do půl deváté bourali řidiči na jižní Moravě zhruba dvacetkrát. Krátce po sedmé hodině převezli jihomoravští záchranáři do nemocnice ženu z nehody u Rajhradic na Brněnsku. „Při našem příjezdu byla při vědomí. S lehkým poraněním jsme ji vezli do bohunické nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.

Jihomoravský kraj - Vytrvalé sněžení komplikuje dopravu. Kolony se tvoří na D1 kolem 204 km, pro kamiony jsou nesjízdné některé úseky silnic I/43 a I/54. Jeďte opatrně a počítejte s delší brzdnou dráhou. — Policie ČR (@PolicieCZ) 8. ledna 2019

- Blanensko: na protažení silnice čeká autobusová linka 223 do Klepačova a linka 430 u Sudic, autobusy vůbec nejedou mezi Závistí a Černou horou



- Břeclavsko: na protažení silnice čeká autobusová linka 109 u Borkovan na Břeclavsku



- Vyškovsko: na protažení silnice čeká autobusová linka 621 u Holubic na Vyškovsku

Příčinu nehody policisté zatím vyšetřují. „Počasí mělo určitě vliv na dnešní počet nehod. Havárii v Rajradě zatím vyšetřujeme. Řidič auta při ní srazil důchodkyni, alkohol jsme u něj neprokázali,“ řekl policejní mluvčí David Chaloupka.

Pravděpodobně kvůli špatnému stavu vozovky skončila mimo silnici dvě auta v Rajhradicích na Brněnsku. Zřejmě dostala smyk.

Cestující brněnskou hromadnou dopravou se na některých místech zdrželi až čtvrt hodiny. „Krátkodobé problémy jsou v kopcích, například v ulicích Chironova v Novém Lískovci, Mifkova v Líšni a Líšeňská v Juliánově. Vozy zde musely počkat na příjezd posypového vozu. Průměrně ale jezdíme v Brně se zpožděním do sedmi minut,“ popsala mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková před půl devátou ráno.

Problémy mají i lidé, kteří vyjeli třeba za prací regionální dopravou. Na protažení vozovky čekají cestující linkou 109 do Borkovan na Břeclavsku, linkou 223 do Klepačova na Blanensku, linkou 430 u Sudic na Blanensku a linkou 621 v Holubicích na Vyškovsku. „Již od brzkých ranních hodin sněží na celé jižní Moravě, což vyvolává problémy s průjezdností. Ze začátku se jednalo spíše o koncové a méně využívané úseky silnic například na Vyškovsku u Holubic, na Blanensku u Klepačova, na Zastávecku u Rapotic, na Břeclavsku u Valtic a na Ivančicku u Lesonic a Moravských Knínic. Postupně se však problémy rozšířily i na hlavní trasy,“ popsal za společnost Kordis koordinující dopravu v kraji Květoslav Havlík. Vlaky podle něj zatím zpoždění nemají.





Úsek, kudy běžně jezdí linka 301 mezi Závistí a Černou Horou, musí autobusy objíždět přes Blansko. Uvízly tady kamiony, vyprošťují je hasiči. „Silnice I/43 u obce Závist byla opět průjezdná před desátou hodinou odpoledne,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Koryťáková.

V koloně aut u Lipůvky na Blanensku v úterý dopoledne uvízl na silnici I/43 například Zdeněk Franta z Brna. „Zpět z Blanska do Brna pojedu zřejmě přes Vranov,“ řekl řidič.

Hasiči zasahují i na dálnici D1 u Devíti křížů ve směru na Prahu, kde pomáhají u nehody auta.





Posypové vozy Brněnských komunikací na svou trasu vyrazily už v půl deváté večer a do třičtvrtě na dvanáct cesty odklidily. Znovu ale musely vyjet ve čtvrt na šest ráno. „Upozorňujeme řidiče, že s ohledem na radarové snímky českého hydrometeorologického ústavu, očekáváme husté sněžení. Doporučujeme proto věnovat jízdě zvýšenou pozornost,“ upozornil za společnost Leoš Chasák.