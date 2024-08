Věra Janišová oslavila 100 let. Mezi gratulanty byl i trutnovský starosta Michal Rosa | Video: Pavel Cajthaml

Nejprve oslava s rodinou, pak gratulace od dvou starostů. Konkrétně od Pavla Matějky z Jívky, kde dlouhá léta žila, a o pár dní později i od Michala Rosy z Trutnova, v němž nyní obývá Domov pro seniory. A k tomu oslava s dalšími klienty a pracovníky domova. To je program jubilantky Věry Janišové.

Na někoho by to bylo asi moc, stoletou seniorku ale zájem ostatních těší.

„Jsem ráda, když za mnou někdo přijde,“ přiznala, když ji navštívil Michal Rosa. Dostala od něj mimo jiné pamětní list města a květiny. „Děkuju, kytky mám moc ráda,“ usmívala se.

close info Zdroj: Miloš Šálek zoom_in

Přes vysoký věk má neustále dobrou náladu: „Jsem na světě ráda. Jsem ráda veselá. Nic mi není. Jsem zdravá, chutná mi. A to je důležité.“ O „receptech“ na dlouhověkost před návštěvami nemluvila. Nezaznělo ani žádné doporučení, co (ne)jíst či (ne)pít. „Já mám ráda všechno!“ řekla rázně.

Z jedné práce do druhé

Věra Janišová byla zvyklá tvrdě pracovat. Ostatně, do zaměstnání chodila 35 let. „Musíš se naučit všechno, abys všechno uměla, říkal mi pan mistr. Takže jsem šla z jedné práce do druhé,“ vzpomínala. Jako mladá se nechala ráda fotografovat. „Tak teď aspoň můžu ukazovat staré fotky a říkat: Takhle jsem vypadala tenkrát - a takhle vypadám dnes,“ smála se.

Nyní již je vdovou, má však dceru a syna, kteří ji pravidelně navštěvují. „Chodí často, vždycky něco přinesou k snědku, já to hned zbaštím,“ prozradila jubilantka.

V trutnovském domově pro seniory žije Věra Vanišová přes rok a je tam spokojená. „Mám ráda pečovatelky a ony mají rády mne,“ uzavřela. Nejstarší obyvatelkou domova však není. Jana Šanderová je starší o starší měsíce, Zora Karásková o třináct a Anežka Pýchová dokonce o devatenáct měsíců.