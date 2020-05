Kvůli nouzovému stavu funguje dnes většina denních center pro lidi bez domova ve velmi omezeném režimu nebo jsou zcela uzavřená. Město Plzeň proto ve spolupráci s neziskovými organizacemi spustilo před měsícem projekt na pomoc lidem na ulici. V areálu bývalých kasáren na Borských polích vytvořilo objekt pro lidi bez domova, kteří skončí v karanténě, a dále stanové městečko. V něm dnes pobývá asi třicet bezdomovců.

„Ztratil jsem občanku, bez ní nemůžu pracovat a na ubytovnu mě také nepřijmou. Proto jsem zkusil jít sem. Žiji tady týden a jsem vděčný. Dostáváme tu jídlo i ošacení. Holky z neziskovek se o nás úžasně starají. Když se nás ptaly, co bychom potřebovali, tak jsem si řekl o připojení na wi-fi,“ svěřil se třiatřicetiletý David z Písku.

Ve stanu nocuje sám. „Nic ale není ideální. Lidi, co tady se mnou žijí, nejsou zrovna milí. Jednou už mě i zmlátili, takže mám stan raději dál od nich a jsem v něm sám. Ale jak říkám, jinak je to tu skvělé a jsem rád, že tady můžu být. Dostáváme třikrát denně najíst, dávají nám polívku, pečivo, jogurty, sýry nebo i salámy. Moc si toho vážím,“ dodal. Jeden z dalších obyvatel stanového centra, Honza, pochvalnými komentáři také nešetřil. „Vždyť je to tu jako v Norsku – mám pocit, že u nás máme sociální služby na úrovni severských zemí, je to prostě parádní,“ uvedl.

Pro karanténu je v areálu podle radního pro bezpečnost Martina Zrzaveckého připraveno 18 místností, v nichž mohou být po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí Plzeňského kraje vždy až dvě osoby. „Předpokládám, že celý tento projekt bude i po skončení nouzového stavu ještě nějakou dobu fungovat, odhaduji tak půl roku,“ sdělil Zrzavecký.

Bezdomovcům pomáhá ve stanovém centru několik neziskových organizací. Například Centrum protidrogové prevence a terapie, Point 14 nebo Spolek Ulice Plzeň. „Na projektu na Borských polích se podílejí všichni naši terénní pracovníci, a to nad rámec své standardní činnosti ve spolku. Lidem zde vydávají jídlo, šaty nebo poskytují protidrogovou péči,“ řekl ředitel Spolku Ulice Plzeň Martin Parula.