Kdo ty podmínky vymýšlel? Nemohl to být učitel, kroutil hlavou ředitel jihlavské základní školy Kollárova Tomáš Zeman. Škola, kterou navštěvuje okolo 650 dětí, musí plnit doporučení ministerstva školství. „Ta základní jako dezinfekce u vchodu, zvýšený úklid a podobně určitě dodržíme. Třeba ucelenost skupin ale mnohdy spíše ne, potřebujeme například rozjet výuku jazyků,“ řekl.

Jednou ze základních podmínek pro výuku je také testování, to bude zacíleno pouze na děti a žáky. Ostatní zaměstnanci škol si ho budou muset hradit. Na testování jsou zatím vyhrazeny termíny prvního a druhého září, pokračování pak bude šestého a devátého. „Se vším počítáme, testů na to máme nachystaných dost,” řekla Hana Belingerová, ředitelka Základní a mateřské školy v Okrouhlici.

Jihlavská Kollárova je jedna ze škol, která na jaře ve velkém pocítila nesouhlas rodičů s vládními proticovidovými opatřeními. Doma zůstala dokonce celá třída třeťáků. „Rodiče využili toho, že jim manuál dovolil, aby děti svobodně nechali doma,“ vysvětlil ředitel Zeman.

Jak bude vypadat situace od středy, nemá tušení. „Na stránky jsem napsal rodičům prosbu, aby děti nechávali doma co nejméně. Jak se toho budou držet, zjistíme až prvního září, kdy chceme situaci s učiteli vyhodnotit. Z možnosti, že by se opakovalo něco jako na jaře, mi popravdě vstávají hrůzou vlasy na hlavě,“ přiznal.

Doporučení školy dodržet dokáží

Nejistotu cítí i v Základní a mateřské škole Slunečnice v Okrouhlici na Havlíčkobrodsku. „Osobně si myslím, že rodiče, kteří neměli s testováním problém před prázdninami, ho nebudou mít ani nyní. A stejné to je i s těmi, co problém měli,“ zamyslela se ředitelka Hana Belingerová.

Všechna doporučení se jim díky menšímu počtu dětí podaří dodržet. „Je z hlediska socializace dítěte škoda, že jakmile se u něj objeví příznaky pozitivity, čeká ho v podstatě vyloučení z kolektivu. Bude muset jíst odděleně a mělo by mít i oddělený záchod, moc jiných řešení není,“ konstatovala Belingerová.

S ní souhlasí i ředitel Zeman. „To, co nastává pro dítě, je z hlediska začleňování do kolektivu skoro diskriminační. Navíc, pokud se třeba kvůli rodičům nebude nechávat testovat, bude muset mít roušku i ve třídě, a to pro něj také není nic dobrého,“ hodnotil.

Názory mezi rodiči se různí. „I já bych byla radši, kdyby se netestovalo. Ale chápu, že minimálně ze začátku se to všechno musí podchytit. Dceři to navíc asi až tolik nevadí, nebo alespoň zatím si nestěžovala,“ zmínila matka jedné z mladých žaček Lucie Kratochvílová.

S dodáváním testovacích sad podle ředitelů oslovených škol na Vysočině problémy nejsou. „My jsme si je vyzvedli asi dva dny zpátky. Jsou jich tři sady pro celou školu, takže dostatek. Vypadají velmi podobně jako ty z doby před prázdninami,“ informoval Zeman.

V jihlavské základní škole Kollmanova se rozhodli co nejvíce zamezit míchání dětí a zaměřili se na to v rozvrhu. „Předělávali jsme kvůli tomu i speciálně rozvrh, aby se míchání zamezilo. Někdy to ale prostě nejde udělat ke spokojenosti všech, zvlášť, pokud chce být třídní učitel co nejvíce ve své vlastní třídě,“ konstatovala ředitelka Ivana Málková.

Podle ní dochází k rozvoji ještě jednoho fenoménu. „Dost rodičů, kteří třeba odmítnou svoje dítě testovat, začíná využívat individuální vzdělání. To znamená, že si dítě nechají doma a doučují ho sami, nebo mu hledají nějaké jiné cesty k vědomostem. Myslím, že tohle budeme vídat čím dál tím více,“ zamyslela se Málková.

Doporučení pro školy



- Roušky na školních chodbách.



- Co nejmenší, pokud možno žádná míchání skupin.



- Co největší oddělování při konzumaci oběda.



- Včasné objevování nemocných.