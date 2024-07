Mladý muž v šedém tričku a černých kalhotách s několika tetováními ometá v úterý ráno čerstvě zbroušenou dřevěnou lavičku v zahradě bohunické základní a mateřské školy Vedlejší. „Na brigády chodím rád. Je to výpomoc, děláme něco smysluplného a navíc pro děti. A je to možnost dostat se ven mimo věznici,“ vypráví u práce.

Také vedlejší třídu maluje dvojice vězňů. Jejich rozhovor s redaktorkou přeruší speciální pedagog věznice s alkoholtesterem. „Kolega přišel zkontrolat, jestli jsou tady všichni a zda někdo nezneužívá toho, že je venku, a nepožívá třeba alkohol. Je to spíše preventivní, nikdy se nám to nestalo. Odsouzení dobře ví, co by to pro ně znamenalo,“ říká mluvčí věznice Markéta Bendová, zatímco vězni opodál foukají do trubičky. Kontrola dopadla dobře, všechno je v pořádku.

close info Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková zoom_in

Většina z vězňů pracujících na pozemcích školy chodí v jiné dny i na nestřežená pracoviště u soukromých společností. Bohunická věznice takto zaměstnává celkem asi dvacet odsouzených na pěti pracovištích. Účast na těchto aktivitách se odráží mimo jiné i v žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu. „Já pracuju jako provozní elektrikář přímo pro věznici v blízkém areálu. Mám standardní pracovní dobu, od rána pracuju pod vedením mistra,“ podotýká mladý odsouzený.

Starší vězeň, se kterým byl na práci ve dvojici, ve věznici pracuje jako chodbař a rozváží jídlo. Alespoň nějakou práci totiž musí mít každý. Kromě toho chodí na divadelní a výtvarné aktivity.

Brigádníky vybírá komise

Možnost zúčastnit se brigád uděluje odsouzeným vedení bohunické věznice. Klíčový je jejich zájem, účast na aktivitách tohoto typu je totiž dobrovolná.

Konečný výběr předkládá řediteli věznice ke schválení komise složená z několika různých pracovníků věznice.

„Komise pečlivě posuzuje, zda je vězeň vhodný pro vykonávání konkrétních činností mimo věznici. Roli hraje možnost selhání, hrozba útěku, míra nebezpečnosti odsouzeného pro společnost, délka trestu, povaha trestné činnosti, míra zavinění či chování a povaha odsouzeného,“ vyjmenovává Bendová.

close info Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková zoom_in

Na odsouzené při pracích ve škole dohlíží dva pracovníci věznice. Bezpečnost je z velké míry zajištěná už při výběru vězňů. Brigád se účastní jen ti, u nichž je riziko selhání nebo zneužití účasti na aktivitě minimální a nepředstavují zásadní hrozbu pro společnost. „Pokud by nastala situace, kterou by bylo nutné řešit, zaměstnanec informuje věznici a spolupracuje na řešení události. Veřejnost nemusí mít zvýšené obavy o svoji bezpečnost,“ poznamenává Bendová.

Odsouzení ve škole Vedlejší pomáhají o letních prázdninách už potřetí. Souběžně s jejich prací se v prostorách školy vždy koná i příměstský tábor pro děti. „Nikdy nebyl žádný problém. Vedení věznice i městské části nám zaručilo, že jde o prověřené vězně. Neděje se nic, co by mělo narušit provoz školy nebo morálku žáků, kteří jsou na táboře,“ ujišťuje ředitel školy Jan Harmata.

Bez výpomoci vězňů by škola musela za provedené práce platit soukromé firmě. „Dělají se věci, které jsou velmi potřebné. Areál je rozsáhlý, pan školník spolu s paní ekonomkou připravují soupis prací, které se během týdne musí stihnout. Odsouzení pracují vynikajícím způsobem,“ dodává Harmata.

Odsouzení pomáhají i jinde

Spolupráci s bohunickou věznicí zajišťuje vedení městské části. V uplynulých týdnech odsouzení pomáhali i při odklízení splaveného štěrku v parčíku Náves. „Čas od času u nás pomáhají. V našich školách a školkách pracují každé prázdniny a pomáhají je připravovat na školní rok. S panem ředitelem máme dobré vztahy, takže si vzájemně pomáháme,“ sděluje starosta Bohunic Antonín Crha.

Vězni se podíleli například i na vyklízení Dětského domova v Rovečném, úklidu Ústředního hřbitova, montáži a demontáži veřejného kluziště v Rajhradu, údržbě zeleně na městských sportovištích nebo na odstraňování kalamitních následků po silných větrech v lesích.

„Snažíme se být prospěšnou součástí brněnské komunity. Věříme, že podobné aktivity přispívají k větší toleranci, bezpečí, soudržnosti a porozumění a pomáhají vytvářet spravedlivé prostředí, kde mají všichni druhou šanci,“ doplňuje Bendová.

Hlavním cílem programu je podpora začlenění vězňů do společnosti, zisk pracovních návyků a zvýšení zaměstnatelnosti po propuštění, protože získané dovednosti jsou přenositelné i do jiných oblastí života. Důležitá je také podpora jejich sebedůvěry v oblasti pracovního uplatnění a odpovědnosti celkově.

Podobné aktivity přinášejí vězňům podle Bendové pocit prospěšnosti, což je klíčové pro jejich nápravu.