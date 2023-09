S ní souhlasila i další obyvatelka Juliánova, Eva Šimková. Podle ní je situace v okolí špatná teprve několik měsíců. „Bydlím tady na sídlišti a letos je to děs. Úplně běžně se v okolí potloukají bezdomovci a je po nich všude nepořádek. Myslím, že by to mohlo být opravou mostu na ulici Otakara Ševčíka, pod kterým vždycky přespávali. Teď je dělníci vyhnali a oni se potulují po Juliánově,“ zamyslela se žena, která zrovna přijela z práce.

Lidé z jiných částí Brna ale mají na Juliánov jiný pohled. Čtvrť totiž mají za relativně klidnou a bezpečnou. Jako paní Prokšová z brněnských Vinohrad. „Tady, že by to mělo být nějak zlé? Juliánov byl vždycky bezpečná a pěkná čtvrť. Nevěřím, že by se to mohlo takhle změnit,“ divila se seniorka.

Dobré pověsti se dosud Juliánov těšil i u Jana Prášila. „Já jsem z Líšně a jezdím tudy do města. Nijak výrazně horší, než u nás mi to tady nepřijde. Určitě je to lepší než třeba u hlavního nádraží. O té holce jsem ale slyšel, je to hrůza. Jinak mi to tady připadá relativně v pohodě,“ popsal mladý muž, který zrovna čekal na tramvaj do centra.

Pobodání dívky v Brně: Policie případ vyšetřuje jako pokus o vraždu

Muž, který pobodal školačku, zůstane ve vazbě. V sobotu o tom rozhodl soudce při vazebním zasedání, řekla novinářům státní zástupkyně Iveta Eichlerová.



Policisté sedmatřicetiletého muže obvinili z pokusu o vraždu dítěte, za což mu hrozí trest odnětí svobody v délce 15 až 20 let, případně výjimečný trest.

Podle vedoucího policejního Obvodního oddělení Brno-Židenice Patrika Vyparina se narkomani přesouvají mezi jednotlivými městskými částmi. „V Juliánově není vyšší počet incidentů než v jiných částech Brna. Násilný trestný čin byl výjimečnou událostí, které bohužel nelze předejít," uvedl policista.

Mnohem horší situace prý panuje v jiných částech brněnských Židenic. „Zvýšenou pozornost věnujeme především Staré osadě, kam kromě místních hlídek jezdí na kontroly i strážníci z celoměstských jednotek. Dohled je zde velmi intenzivní,“ sdělil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Muž v Brně napadl školačku, skončila v nemocnici. Útočníka zadržel kolemjdoucí

Přímo v Juliánově řešily letos hlídky strážníků čtyři přestupky. „Zde klademe zvláštní zřetel zejména na Juliánovské náměstí a kontroly jsou tam posílené. Naše místní služebna tak reaguje na zkušenosti strážníků s lidmi, kteří se tam příležitostně shlukují a nechávají po sobě odpadky," dodal Ghanem.

Ojedinělý exces

Také starosta brněnských Židenic Petr Kunc tvrdí, že byl útok na školačku jednorázovou záležitostí. Okolí Dělnického domu tak podle něj zvýšené riziko nepředstavuje. „Byl to jednorázový exces, který není pro lokalitu typický. Díky kamerám je okolí zastávky pod trvalým dohledem a budeme i nadále spolupracovat s policií,“ řekl Kunc.