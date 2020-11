„Nájmy i koupě vlastního jsou velice drahé a místo, aby v době covidu ceny klesaly, stále rostou. Pokud to takhle půjde dál, nevidím v kupování bytu budoucnost. Řešením může být hypotéka, ale u té není nikdy jisté, že vám ji dají,” posteskla si.

Vysoké ceny bytů v jihomoravských okresech potvrzuje i realitní makléř Robert Schmidt. „Byty nezlevňují. Zájem o ně ale neupadá. Lidé, kteří nepřišli o práci, mají stále chuť investovat. Bytů ale není dostatek, neuspokojíme poptávku. Vidím nedostatek kvalitního bydlení, není ani dost rodinných domů a pozemků” popsal. V Břeclavi se podle něj dvoupokojový byt ve staré zástavbě prodává za cenu kolem 2, 1 milionu korun.

Oblíbené lokality

Dlouhodobě oblíbenou lokalitou na jižní Moravě je podle Schmidta Mikulov a to se podepisuje i na cenách tamějších bytů.

„Prodáváme zde za osmdesát tisíc na metr čtvereční, to jsou ceny na úrovni Brna,” upozorňuje. Dalšími vyhledávány místy pro bydlení jsou třeba Lednice, Valtice nebo Pasohlávky.

Přehled cen starších bytů v kraji



Cena za byt 60 m², 2+1, stará zděná zástavba v okresním (krajském) městě



Brno: 3 800 000 - 4 300 000 Kč

Vyškov: 3 455 000 Kč

Blansko: 2 700 000 Kč

Břeclav: 2 000 000 - 2 200 000 Kč

Znojmo: 1 980 000 - 2 100 000 Kč

Hodonín: 1 690 000 Kč



zdroj: průzkum Deníku Rovnost

Na Blanensku je zase podle realitní makléřky Silvie Hynštové v kurzu Adamov, hlavně díky své poloze. „Oblíbený je hlavně ze strany Brňanů, stěhují se tam do bytů, které jsou levnější než v Brně. Říkám, že tím směrem Adamov, Blansko k nám přichází taková brněnská vlna,” přibližuje.

O koupi domu za Brnem uvažuje například i Martin Nejezchleba z Brna. Mohlo by to podle něj být lepší řešení než kupovat drahý být v Brně. "Poslední rok se rozhlížím po vlastním bydlení, ale v současné době je to pro mě nedosažitelné Bohužel v dnešní době si málokdo prací na bydlení vydělá," řekl.

Zájem je podle Hynštové i o nájmy, i když ani jejich ceny neklesají. Neměnící se cen nájmů potvrzuje také ekonom Lukáš Kovanda. “Lidé stále mají peníze, nepřicházejí o práci, nemusí se vystěhovávat a sestěhovávat a to udržuje ceny nájmu na předpandemické úrovni,” vysvětlil.

Růst cen nejspíše zmírní

Podle Kovandy je možné, že ceny bytů můžou na v dalších měsících přestat růst, protože stoupne míra nezaměstnanosti a vyprchá efekt programů, které podporují zaměstnanost a poptávku a krize dolehne i na domácnosti, které ji zatím tolik nepocítily.

„V příštích měsících bych tedy čekal zmírnění cen růstu, stagnaci, případně mírný pokles, ale nepůjde o nic dramatického,” uzavřel Kovanda.

PETRA ŠEBKOVÁ, SÁRA JESCHKEOVÁ, PAVLÍNA ZICHOVÁ