Připravili se na krizové situace, které by mohly při provozu nastat. Simulovali srážku kamionu s auty stojícími v dopravní zácpě před tunelem nebo nehodu autobusu se školním výletem a kolony vojenských vozidel přepravujících nebezpečný materiál přímo v tunelu, při které bylo zraněno 23 lidí, z toho několik těžce. K tomu ještě došlo k uvolnění toxické látky.

Co se nachází v nejdelším polském tunelu: osm evakuačních průchodů

20 hydrantů umístěných podél silnice přibližně každých 250 metrů

42 nouzových telefonů, hasicích přístrojů a požárních hlásičů umístěných přibližně každých 125 metrů

60 kouřových hlásičů

situaci monitoruje 150 kamer, z nichž 90 současně zobrazuje termosnímky Centrum řízení provozu tunelu bude fungovat 24 hodin denně.

Jakmile bude stavba v létě dokončená, začne provoz na trase z Lubawky až do Štětína. Dostavuje se ještě závěrečný úsek S3, který bude končit v přímořském letovisku Świnoujście (Svinoústí). Ten má být hotový letos v prosinci.

Patnáct kilometrů dlouhý úsek Kamienna Góra - Lubawka dostavělo polské ředitelství silnic a dálnic GDDKiA loni v září. Kvůli chybějícímu napojení na českou D11 však nemůžou řidiči využívat silnici až k hraničnímu přechodu, ale musí sjíždět na kruhovém objezdu na okraji Lubawky. Tříkilometrový úsek k hranici je tak sice hotový, avšak nemůže být v provozu.

Šéf ŘSD vysvětluje ostudu s D11 a vyloučením Poláků. Stavba nabírá zpoždění

„Čekáme, až česká strana postaví úsek k hranicím,“ konstatoval Waldemar Wojciechowski. Vybudování celého úseku Bolków - Lubawka (31 km) stojí 2,5 miliardy zlotých (zhruba 14,5 miliardy korun), Polákům na něj přispívá Evropská unie.

Čekání na Čechy pokračuje

„Co nám zbývá, než čekat,“ krčí rameny Kamil obsluhující čerpací stanici v Lubawce. „Řidiči se hodně ptají, proč se nedá jet přímo na Prahu,“ dodává. Praha sice už na ukazatelích na nové polské silnici figuruje, stejně jako Královec, ale jsou přeškrtnuté. A zřejmě ještě hodně dlouho zůstanou.

Víte, že… Na polských rychlostních silnicích je maximální povolená rychlost 120 kilometrů v hodině.

Zatímco Poláci budou mít zanedlouho hotovou bezmála 500 kilometrů dlouhou rychlostní silnici přes celou zemi až k moři, na české straně stále není jasné, kdo postaví 21 kilometrů dlouhý úsek z Trutnova na hranice.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ve středu zamítlo odvolání polské stavební firmy Budimex SA proti vyloučení z tendru, ta se ještě může pokusit zvrátit rozhodnutí u antimonopolního úřadu. Na trase D11 se bude nejprve stavět tříkilometrový úsek v Královci tak, aby se polská a česká dálnice propojily.

„Vypadá to, že se nezačne stavět dříve než ke konci třetího kvartálu letošního roku,“ připustil generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Tříkilometrový úsek u hranic má být vybudovaný za 18 měsíců, celých 21 kilometrů pak podle původního harmonogramu v roce 2027.

Nejdelší a nejdražší. Stavba dalšího úseku dálnice D6 by měla začít příští měsíc

To se ale v tuto chvíli - s ohledem na mimořádnou náročnost stavby s tunely, mosty a mimoúrovňovými křižovatkami - jeví jako nereálné.

Než se řidiči projedou po dálnici z Polska až do Prahy, musí ještě vzniknout další úsek mezi Jaroměří a Trutnovem. Ten chce ŘSD začít stavět v roce 2025 s plánovaným dokončením v roce 2028.

Poláci otevřou během letních prázdnin poslední úsek S3 u hranic s Českem Bolków - Kamienna Góra. V úterý tam prováděli cvičení záchranných složek:

Zdroj: Deník/Jan Braun

Fakt, že z české strany chybí napojení na hotovou polskou dálnici, bere s nadhledem i Jerzy Kaluzyński, který žije v polském městě Kamienna Góra, zhruba 12 kilometrů od hranic s Českem. „Je třeba počkat, co naděláš. Jde to pomalu, ale nemusí to být dnes, ani zítra,“ mávl rukou. „Až bude dálnice hotová až do Jaroměře a povede kompletně do Prahy, bude to luxus,“ uzavřel.