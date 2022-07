Kapacity škol by podle mluvčí magistrátu Evy Barborkové měly stačit. „Lze předpokládat, že se budoucí žáci v drtivé většině umístí v příslušném spádovém obvodě. Předpokládáme, že do 15. července budeme mít kompletní informace o umístění dětí na jednotlivé školy,“ informovala Barborková.

Mluvčí poznamenala, že nižší počty zapsaných Ukrajinců mohou souviset s tím, že registrovaní už v Plzni nepobývají či plánují odjezd, případně nejsou rozhodnutí a budou zápis řešit až koncem srpna. „Školy budou na dodatečně žádosti reagovat standardně jako na jiné, které dostávají, a v závěru srpna je budeme schopni řešit. Máme dostatečnou kapacitu,“ upozornila.

V Tachově se na základní školy zapsalo celkem 146 ukrajinských dětí. Deníku to řekl Josef Kožnar, vedoucí tachovského odboru školství. „Od druhé do deváté třídy máme nahlášeno 129 žáků a během speciálních zápisů pro prvňáčky se zapsalo dalších 17 dětí,“ vyčíslil. Také v Tachově očekávali vyšší počty dětí. Například prvňáčků se oproti registraci přihlásilo do školy o polovinu méně. Kožnar doplnil, že momentální počty nemusejí být definitivní. „Počítáme s tím, že čísla se do září ještě změní. Někteří lidé mohou odejít a nebo se zápisem otálejí a děti zapíší až později,“ uzavřel vedoucí odboru.

Ani na střední školy v kraji se nepřihlásilo mnoho zájemců. „Přihlášek na maturitní obory registrujeme sto, na tříleté obory se děti momentálně ještě přihlašují. Přesné počty budeme znát v září, až nastoupí,“ sdělila vedoucí krajského odboru školství Jaroslava Havlíčková.

KACPU omezí provoz

Mluvčí krajského úřadu Eva Mertlová potvrdila, že příliv uprchlíků slábne a KACPU v bývalém Prioru omezí provoz. Otevřené bude výhradně v pondělí, středu a pátek od 7 do 17 hodin. „Za dobu provozu KACPU dosáhly náklady na jeho provoz zhruba 2,6 milionů korun, které hradil Plzeňský kraj. Celkem prošlo centrem 26 697 osob a ubytováno přes něj bylo 2 920 lidí,“ vyčíslila Mertlová.