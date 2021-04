Úředníci z Prahy 1 však stanovisko ČIŽP rozporují: „Žádní ptáci na stromě nehnízdí a údajné hnízdo je jen nedokončeným shlukem větví bez snůšky vajec.“ Městská část tvrdí, že nejbližší hnízdo holuba hřivnáče se nachází na lampě pod terasou nedaleké restaurace, v dostatečné vzdálenosti od stavební plochy.

Radnice pod vedením Petra Hejmy (My, co tady žijeme/STAN) přesto nadále zkoumá i takovou podobu revitalizace, díky níž dojde ke zpřístupnění historického čapadla, která by umožnila zachovat v Anenském trojúhelníku stávající strom.

Aktuálně má internetová petice proti kácení, kterou zorganioval opoziční zastupitel a bývalý radní Petr Kučera (Zelení) se svým stranickým kolegou Vítem Masarem i dalšími místními, přes čtyři tisíce podpisů. Hejmu a spol. nyní na sociálních sítích „bombardují“ občané i politici s tím, že jejich odpor nesměřuje primárně k záchraně holubího hnízda, ale odpůrcům kácení jde především o záchranu stoletého javoru.

Kunsthistorici se bojí o staroměstské panorama

Mnoha místním lidem se nelíbí ani další kroky projektu z dílny TAK architects, kdy mají před říční navigací Smetanova nábřeží z poloviny 19. století vzniknout vícepodlažní terasy s restaurací a kavárnou, mola a lávky, čímž by se údajně porušilo jedinečné panorama Starého Města. Uměleckohistorická společnost v čele s předsedou Rostislavem Šchváchou se proto obrátila otevřeným dopisem na pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti).

„Nestavíme se paušálně proti kvalitní moderní architektuře v kontextu historického jádra města. Záměr představený starostou MČ Praha 1 však považujeme za zcela nevhodný, degradující zásah do jedinečného charakteru pražského panoramatu a za popření urbanistických hodnot staroměstského nábřeží,“ píší kunsthistorici.

Ty, kteří protestují proti celému projektu, podpořila na konci března rovněž magistrátní radní pro kulturu a památkovou péči Hana Třeštíková (Praha sobě). „Navrhuji radě hlavního města usnesení, ve kterém konstatujeme, že stoletý zdravý strom je pro město cennější než podzemní průchod na čapadlo a z toho důvodu nechceme v přípravě projektu zpřístupnění čapadla pokračovat,“ uvedla ve facebookovém příspěvku a vyzvala ke spolupráci koaliční partnery z řad Pirátů a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL).

„Jako koalice jsme se zavázali nejen k výsadbě nových stromů, ale i k péči o ty stávající. Věřím, že nalezneme shodu i v tomto hlasování a Praha 1 naši výzvu vyslyší, protože důvod ke kácení tímto pomine. Takový strom na tomto místě už nikdy nejspíš nevyroste, byla by to pro místo velká ztráta,“ dodala Třeštíková.