Zajímavou akci chystá na poslední dubnovou sobotu charitativní Středisko Na Sioně z Kutné Hory pod názvem Pošli kačku. Půjde o závod plastových kachniček po říčce Vrchlici. Středisko, jež je součástí Oblastní charity v Kutné Hoře, chce zábavnou benefiční akcí získat část prostředků na nákup nového automobilu pro své pracovnice. Ty dojíždějí za dětmi s poruchami autistického spektra či zdravotním postižením a pomáhají jim i jejich rodinám ulehčit život.

Ilustrační foto. | Foto: Oblastní charita Kutná Hora

Přispět na nákup vozidla, a pomoci tak rodinám postižených dětí, může každý, kdo do závodu přihlásí alespoň jednu „svou“ kachničku. A to tak, že si za 50 korun koupí její startovní číslo, kachničku už dodá charita. Středisko Na Sioně jich má připraveno několik stovek, vypůjčilo si je od charitativních organizací I MY ze Soběslavi a APLA Jižní Čechy, které benefiční kachní závody pořádají pravidelně.