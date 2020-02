„Letos chceme udělat stavební část, což znamená, že se pustíme do generálky provozní budovy, která je ohromným stavebním celkem: její střechy, ubytovacích prostor, šaten a sociálního zařízení. Dále pořídíme elektronické turnikety a kamerový systém,“ přiblížil jednatel Tepelného hospodářství Kadaň Dušan Kučera. Právě z prostředků této městské společnosti bude celá investice hrazená. „První část má podle projektu dosáhnout 21 milionů korun, samo mobilní zastřešení dalších 10,“ doplnil.

Speciální kupolovitá střecha bude ze světlopropustného plastu, který dostane tvar díky síti ocelových lan ukotvených k betonovému základu, teplý vzduch do ní bude vháněn ze strojovny vystavěné vně haly. Nová bude i stavba skladu, kde bude střecha přes léto složená, a koridor spojující plaveckou halu s provozní budovou.

Ze všech nových střech bude sváděna dešťová voda do zásobní nádrže, využívaná pak bude pro zimní stadion a závlahu travnatých ploch. U oblé haly to umožní odvodňovací betonové žlaby po jejím obvodu. Tepelné hospodářství chce ale více využívat i použitou bazénovou vodu, a to nejen na praní filtru jako dosud.

„Upravenou ji povedeme do prostor ubytovny, využívaných organizacemi města, sportovci a turisty. Poteče ve sprchách jako teplá užitková voda a bude se s ní splachovat, díky čemuž využijeme vodu vícekrát a navíc ušetříme statisíce korun,“ míní jednatel společnosti Kučera.

Řešení v Česku nemá obdoby

Kadaň se pouští do změn koupaliště na žádost místních, kterým ve městě chybí možnost zaplavat si i v zimě. Vybudování nového moderního aquacentra by ale dosahovalo stovek milionů, proto se vedení města přiklonilo k méně nákladné variantě, jaká zatím v Česku nemá obdoby. „Budeme první v republice,“ upozornil starosta Kadaně Jiří Kulhánek (ODS). „Doufáme, že se to povede a bude to fungovat. Jestli ne, dáme halu o kus dál a bude se pod ní hrát tenis nebo něco jiného,“ dodal. Podle jeho slov by měl být bazén poprvé zastřešený na podzim příštího roku.

Kadaňský bazén je jedním z mála v kraji, který dosahuje délky padesát metrů, voda je v něm navíc vyhřívaná, takže láká i v pošmournějších dnech. I díky tomu si město mohlo dovolit úvahy, že plovárnu doplní „jen“ o střechu.

Výjimečné řešení

Nafukovací hala bude mít rozměry 58 x 30 metrů, největší světlá výška dosáhne 9,5 metru. Střecha je nehořlavá a její životnost dosahuje 30 let.