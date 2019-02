Už žádné přestupování na motorák kousek před cílem, pokud se cestující potřebují dostat z Ústí nad Labem do Kadaně. Za dva roky si budou užívat přímé vlakové spojení.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jan Buriánek

Umožní to elektrizace pětikilometrového traťového úseku mezi Kadaní - Prunéřovem a Kadaní. Náklady na stavbu jsou spočítané na 440 milionů korun. „Obyvatelé Kadaně získají do dvou let přímé vlakové spojení s většinou významných center Ústeckého kraje,“ potvrdila mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Radka Pistoriusová.