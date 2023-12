Jižní Čechy stále zasypává sníh. Na Prachaticku ho místy leží i tři čtvrtě metru. Zavřená je aktuálně silnice II/163 na Českokrumlovsku. Silničáři i zdravotníci se s bílou nadílkou perou zatím statečně, ale nejvíce jim lidé pomohou, když své cesty prozatím odloží.

Ilustrační foto. | Foto: HZS Karlovarského kraje

Na silnicích leží místy zbytky uježděného shrabaného sněhu, někde se tvoří i ledovka. „Pokud to není nutné, je lepší, když řidiči své cesty odloží. V terénu máme všechna naše auta, stále doplňujeme posypový materiál. Pomáhají nám i nasmlouvaní řidiči například ze zemědělských družstev, dokonce nám volali a svoji pomoc nabízeli i lidé, kteří mají traktory a jsou ochotní s úklidem silnic pomoci,“ zmínil dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Vojtěch Fürst.

Největší problém je na Českokrumlovsku, kde po ranní nehodě zůstává do odvolání zavřená silnice II/163 Vyšší Brod - Dolní Dvořiště. Nákladní auto se tam srazilo se sypačem a silnice je neprůjezdná. „Zatím nedokážeme odhadnout, jak dlouho to tak zůstane. Objízdná trasa vede přes Černou v Pošumaví," dodal Vojtěch Fürst.

Kraj bojuje se sněhem, napadlo tři čtvrtě metru. Kalamita, jaká tu dlouho nebyla

Boj se sněhem není rozhodně snadný, například na Prachaticku je místy až pětasedmdesát centimetrů sněhu a stejně jako v celém Jihočeském kraji tu platí kalamitní stav. Zdravotníci ale zatím naštěstí žádné problémy neměli. "Všechny sanitky jsou čtyřkolky, zatím jsme se všude dostali. Lidé jsou vstřícní, když je potřeba, vyjíždění nám od svých domů i naproti,“ uvedla za Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje Petra Kafková.

V souvislosti se sněhem už zdravotníci řešili několik pádů a také úraz při manipulaci se sněžnou frézou.

Lidé se zatím nemusejí bát, že by k nim lékař nepřijel, i když dojezdový čas se někdy může s ohledem na stav silnic prodloužit. „Pokud by bylo potřeba poskytnout první pomoc, vždy je lidem k dispozici dispečer na telefonu, který jim poradí, co mají dělat a jak se mají chovat, ale to platí stále,“ dodala Petra Kafková.