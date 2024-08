Po závodech za námi přijela žena a podnikli jsme pár výletů - zámek Zbiroh, Hromnické jezírko, Plasy - klášter a muzeum, ZOO Plzeň. To je dle mého názoru jedna z našich nejhezčích zoologických zahrad . Při cestě zpět do Trutnova jsme navštívili zříceniny Žebrák a Točník.

Jak tráví prázdniny Kalkulátor? Na prázdniny jsem se těšil jako malý kluk. Hned na konci června jsem si jel zazávodit na mistrovství ČR veteránů v orientačním běhu. Na klasické trati jsem se totálně vyšťavil a byl jsem rád, že jsem v úmorném vedru došel do cíle. Poslední jsem ale nebyl. Krátká trať se vydařila běžecky lépe, ale nevyvaroval jsem se mapových chyb. Pořád je na čem pracovat.

Kdy jste se začal věnovat orientačnímu běhu?

Před šesti lety a pořád se to učím. Orientační běh mě ale chytl. Baví mě koukat do mapy. Věnují se mu i syn a dcera, kteří ho dělají na lepší úrovni než já. Jsem také předsedou oddílu orientačního běhu Lokomotivy Trutnov.



Co další sporty?

Třikrát jsem si byl kopnout do balónu, pokaždé za jiný fotbalový tým (SIGI Team, Real Top Praha, Amfora). Vždy se jednalo o akci s charitativním účelem. Třikrát jsem se dostal i do hlediště jako divák na svou milovanou Slavii, jejíž tři výhry mě potěšily. Pokaždé mě na fotbalových akcích doprovázela dcera, syn byl na táboře orientačního běhu.

Naši takzvanou Tour de střední Čechy jsme proložili výlety. Zdolali jsme Velký i Malý Blaník, navštívili Rataje nad Sázavou, Kutnou Horu, pražskou ZOO a stihli i nějaký ten kvíz v Praze a beachvolejbal s kamarády z Lovu.

Jaké kvízy jste absolvoval?

V polovině července to bylo mistrovství ČR v hospodském kvízu. Po loňském druhém místě jsme letos s týmem, ve kterém hrají i Lišák a Belladona, chtěli zaútočit na příčku nejvyšší. Bohužel i kvůli několika hloupým chybám jsme opět skončili druzí, přičemž nás od vítězného týmu All In z Blanska dělil pouhý bod.

S lovci ještě vyrazíme do Vratislavi, ZOO určitě nemůžu vynechat, a poslední srpnové víkendy máme plné orientačního běhu nedaleko Doks, v okolí Malé Skály v Českém ráji a na Vysočině.

Utíká to velmi rychle a v závěru srpna nastupuji do školy na přípravný týden.



close info Zdroj: se svolením televize Nova zoom_in

Změnila vám televizní soutěž Na lovu život?

Určitě. A dost významně. Nemám vůbec volný čas. Lítám z jedné akce na druhou. Pořád jsem pryč. Není to pouze televizní soutěž, mám toho víc. Dělám kvízy pro firmy nebo při soukromých akcích. Jezdím i soutěžit na kvízy.

Kam například?

Do různých měst. Doma v Trutnově chodím pravidelně se svým týmem na Hospodské kvízy do restaurace U tří fotrů.

Jak se vám daří mimo kamery?

Vyhráváme. Většinou. Je pravda, že občas někteří těžko nesou, když dorazíme na kvíz, obzvlášť s kolegy lovci. To už se tváří dost kysele.

Ví, že budou bojovat jen o druhé místo. Ale i s lovci se nám stalo, že jsme nevyhráli a skončili pod stupni vítězů.



Na co vás nachytali?

Na kvíz zaměřený na Cimrmana. My ho sice samozřejmě známe, ale nejsme úplní fanatici. Někdy nám témata nesednou.



Co je pro vás slabší téma?

Móda a jídlo, v tom jsem dost mimo. Nebo moderní věci, jako třeba aplikace na poslouchání hudby. Soupeři mají radost, když mě porazí.



Co je naopak vaše silná stránka?

Zeměpis. Ten učím na základní škole na náměstí Míru ve Vrchlabí.

close info Zdroj: se svolením televize Nova zoom_in

Tam učíte i matematiku. Pomáhá vám v televizní soutěži, že jste učitel?

Pokud bych učil na střední škole, tak ano. Na základní škole tolik ne. Přeci jen, co potřebuji v soutěži, není pro děti priorita. Učím šestý ročník, s dětmi počítám příklady z hlavy. Dám jim násobení desetinných čísel a já si to počítám v hlavě.

Měl jsem i deváťáky na matematiku v přípravě k přijímacím zkouškám.

Už jste si zvykl, že jste kvůli sledované televizní soutěži středem pozornosti?

Že bych na to byl zvyklý, to ne. Obzvlášť v poslední době mě zájem překvapuje. Hodně lidí mi říká, že sledují naši soutěž. To mě těší. Trénují si u toho vědomosti a baví se. Soutěž má něco do sebe a je populární. Zájem lidí mě pořád překvapuje. Zatím příjemně, nemám s tím problém.

Pokud mě někdo osloví nevhodně, přes sociální sítě, tak ho prostě zablokuji a neřeším to. Takových případů je ale minimum. Lidé jsou slušní, poprosí o fotku, podpis. Tomu rád vyhovím.



Jak jste se dostal ke kvízům a vědomostním soutěžím?

Vědomostní soutěže jsem měl rád už na gymnáziu. S kamarádem jsme se scházeli a hráli jsme proti sobě. Vymýšleli jsme si různé otázky týkající se většinou sportu, protože ten jsme oba milovali. A čím těžší otázka, tím lépe.

Na vysoké škole jsem se pak zapojil i do různých televizních soutěží a prolezl jsem všechno, co se dalo.



Jak dlouho vydržíte u Na lovu?

Strašně mě to baví. Důležité bude zdraví a jak mi to bude pálit. Soutěž běží tři roky, je to pro mě skvělá zkušenost.