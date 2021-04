Symbol Písku čeká tento rok po delší době oprava. Cílem prací je zajištění funkčnosti této památky na dalších 20 let.

Symbol Písku potřebuje opravu, dojde k jeho očištění i opravě poškozených částí. | Foto: Deník/Jana Urbanová

„Kamenný most zůstane během prací průchozí, i když jen po jedné polovině. Cena zakázky by se podle předpokladů měla pohybovat kolem 2,8 milionu korun bez DPH,“ řekla starostka Eva Vanžurová. Rada města na svém jednání 12. dubna schválila zahájení výběrového řízení na zhotovitele. Práce by měly začít v květnu nebo červnu a potrvají pět měsíců.