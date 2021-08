Prostor u pražského sídla České televize (ČT) by měl dostat název po loni zesnulé televizní a rozhlasové hlasatelce Kamile Moučkové, požaduje spolek Pojďme dál. Novinářům to dnes oznámil předseda spolku Petr Kutílek. K pojmenování místa po Moučkové, která byla tváří protiokupačního vysílání v srpnu 1968, Kutílek zaslal pražskému primátorovi Zdeňku Hřibovi (Piráti). Na webu www.kamilamouckova.cz k tomu spolek zveřejnil petici.

Bývalá televizní hlasatelka Kamila Moučková. | Foto: DENÍK

Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, od kterého dnes uplynulo 53 let, se Moučková podílela na televizním vysílání o invazi až do vypnutí vysílačů, i když na ni mířily samopaly sovětských vojáků.