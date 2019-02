„Mám tu zahrádku dvacet let, ale tohle jsem ještě nezažila. Sem nesmějí vjíždět ani menší náklaďáky, natož taková monstra,“ podivovala se paní Marcela, kterou, stejně jako další řidiče, policisté do ucpaného úseku v údolí nevpustili. Musela nechat osobní auto nahoře u rybníku Kuchyňka.

„Mířila jsem na zahrádku uklidit větve po prořezu stromů, nakonec jsem došla pěšky,“ dodala s tím, že kamion, který se marně snažil otočit, neměl šanci sám vyjet v nerovném a svažitém terénu, měl i zabořené kolo. Řidiči, co přijížděli z druhé strany od Boroviny, se otáčeli a museli zpět.

Na místo vyrazila hlídka městské policie, poté si případ převzali státní policisté. A město, kterému patří silnice, taky vyslalo svého technika, aby vyčíslil škodu na vozovce. „Naše hlídka byla u kamionu v půl třetí odpoledne, podle mých informací byl vyproštěn před 17. hodinou, musela přijet odtahovka. Řidič s trvalým pobytem na Vyškovsku tvrdil, že ho tam zavedla navigace,“ přiblížila mluvčí třebíčských strážníků Lucie Šerková.

„Přijížděl do Poušova shora ve směru od rybníku Kuchyňka, kde je značka zákaz vjezdu vozidel nad dvě tuny, ale on si to přebral tak, že kritické místo bude až po kilometru, on nějak prokličkuje a objede to,“ přiblížila mluvčí Šerková.

Škoda za 20 tisíc

Republikoví policisté uložili řidiči na místě pokutu. „Přesnou výši nejsme oprávněni zveřejňovat. Obecně platí, že za taková pochybení se ukládá pokuta do dvou tisíc korun,“ sdělila krajská policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

Podle městského technika vznikla škoda na komunikaci za bezmála 20 tisíc korun, v sumě jsou započítané i náklady na opravu. „Jsou tam dvě díry ve vozovce plus poškozená krajnice, poškozeno je asi pět metrů čtverečních. Poničený terén vedlejší polní cesty se pohrabe, odřený strom to snad přežije,“ vyjmenovala třebíčská mluvčí Irini Martakidisová.