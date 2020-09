V Tovačově se už před časem rozhodli po vzoru nedalekých Kožušan sepsat petici. Nic jiného ani místním nezbývá - nadměrná doprava se podepisuje na statice domů, ale i bezpečnosti. „Nejhorší je situace v ulicích Olomoucká a Nádražní, kudy denně projíždějí stovky nákladních aut,“ přiblížil jeden z iniciátorů petice Marek Ossos. Těžké tonáže podle něj projíždějí kolem tři sta let starých domů.

Provoz v letních měsících ještě více zhoustl kvůli stavebnímu ruchu v okolních obcích.

„Přerov je zavřený, v Oplocanech a Polkovicích dělají kanalizaci, Klenovice jsou neprůjezdné kvůli objížďce. Veškerá nákladní doprava tedy končí u nás,“ líčí také starosta Tovačova Marek Svoboda.

Společný postup

Obce na Přerovsku a Olomoucku, které nejvíce trpí, zvolily koordinovaný postup a obrátily se společně na kraj. Nadměrná dopravní zátěž vadí obyvatelům Kožušan-Tážal, ale i Blatce, Dubu nad Moravou, Troubek, Vlkoše a Bochoře. Kamiony obtěžují i obce Oplocany, Uhřičice nebo Polkovice.

„Všichni doplácíme na to, že do dnešního dne není dostavěná D1. Kamiony jezdí přes nás a není žádné páky, která by s tím pohnula,“ stěžuje si i starosta Bochoře Tomáš Volek. Obec nyní požádala kraj o opravu poničené cesty mezi Přerovem a Bochoří, která je v dezolátním stavu - jsou na ní díry a výtluky. Spravená má být během příštího roku.

„Není to ale jediný problém - praská nám budova školky a trpí statika rodinných domů u cesty. Na nadměrný hluk si stěžují i hosté lázní, které jsou hned u silnice. Není to nic příjemného, když projede každou chvíli pod jejich okny nákladní auto s korbou plnou štěrku,“ poznamenal.

Aby řidiče kamionů alespoň trochu zkrotili, rozhodli se v Bochoři instalovat nový radar. U cesty se objeví během dvou týdnů. „Zaznamená rychlost a rozezná i SPZ projíždějících nákladních vozidel,“ doplnil.

Jen cedule nepomůžou

Zástupci olomouckého hejtmanství se minulý týden sešli na jednání se starosty obcí, které sepsaly petici, nebo jiným způsobem vyjádřily svou nespokojenost s dopravní situací. Předložili jim projekt na osazení cedulí se zákazem odbočování tranzitní dopravy z trasy dálnice.

„Obce se samy nabídly, že by se finančně podílely na dopravním značení, které bude stát zhruba půl milionu korun. Částka 175 tisíc korun jde za Olomouckým krajem, sedm obcí přispěje po 25 tisících. V nejbližší době podáme žádost, ke které se budou vyjadřovat dopravní úřady Přerova, Prostějova a Olomouce, ale i ministerstvo dopravy. Do dvou měsíců bychom chtěli značky na dálnici umístit,“ informoval náměstek olomouckého hejtmana Jan Zahradníček.

Jen cedule ale kamiony neusměrní a zaměřit se na chování řidičů musejí i policisté i celníci. „Budeme s policií na toto téma jednat,“ doplnil.

Starostové upozorňují na to, že pokud se nezmění legislativa, není šance na zlepšení.

„Není nikde dané zákonem, že by kamiony nemohly vjíždět na silnice druhých a třetích tříd, a to je hlavní problém. Řešíme to přes poslance a senátory z našeho regionu a za jedinou možnost považujeme změnu legislativy,“ uzavřel starosta Tovačova Marek Svoboda.