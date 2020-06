Kampaň navazuje na dřívější propagaci značky #brnotruestory, má vést k podpoře cestovního ruchu a přilákání těch, kteří prahnou po zážitcích. Město stála tři miliony korun. Peníze pokryly prostor v televizi a v onlinu.

Ve spolupráci s mediální agenturou Media Age vznikly tři televizní spoty. Cílí na skupiny mladí dospělí, rodiny s dětmi a takzvané prázdné hnízdo. Lidé je mohou vidět od soboty. „Turistická sezóna 2020 přinesla nečekané výzvy. Myšlenka kampaně stojí na přepisování pravidel, těch o Brně, jižní Moravě, cestování i o chování ve společnosti. Díky tomu může Brno ukázat svou rebelskou DNA a lákat na všudypřítomnou pohodu,“ řekl dodavatel kampaně a ředitel mediální agentury David Blažek.

Kampaň cílí především na domácí turisty, uvidí ji ale také na Slovensku a v Rakousku.

Půlmilionem se na kampani podílela také Centrála cestovního ruchu jižní Moravy, která nabídne dvě videa mířící především na milovníky gastronomie a vína. „Téma gastronomie se z Brna propisuje do celé jižní Moravy. Brno může být jednodenním výletem pro turisty, kteří míří primárně do regionu, nebo naopak skvěle vybavenou základnou pro výlety do okolí. Plánujeme proto brzy spustit i nový turistický portál jizni-morava.cz, který uživatelům nabídne to nejlepší z jižní Moravy, tipy na prověřené výlety či akce, které se, doufejme, budou konat,“ dodala ředitelka Centrály Pavla Pelánová.